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استطلاع: الاقتصاد الأمريكي ينمو 2% في الربع الرابع من 2023

1/21/2024 2:18:29 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) توقع استطلاع لوكالة بلومبرج نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 2% في الربع الرابع من 2023، علما أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 4.9% في الربع الثالث من العام الماضي.

وأظهر تقرير الدخل والإنفاق الشخصي تراجع التضخم إلى 3%، علما أن المعدلات التي تستهدفها الحكومة تبلغ 2%.

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وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد قال في مسح الـ“Beige Book” الذي يشمل المقاطعات الفيدرالية الـ12، إن الإنفاق الاستهلاكي المرن ساعد في دفع الاقتصاد قدما في الأسابيع الأخيرة، ما عوض الضعف في قطاعات أخرى مثل التصنيع.

المصدر:

MENAFN21012024000202011048ID1107748309

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