استطلاع: الاقتصاد الأمريكي ينمو 2% في الربع الرابع من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع استطلاع لوكالة بلومبرج نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 2% في الربع الرابع من 2023، علما أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 4.9% في الربع الثالث من العام الماضي.
وأظهر تقرير الدخل والإنفاق الشخصي تراجع التضخم إلى 3%، علما أن المعدلات التي تستهدفها الحكومة تبلغ 2%.
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وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد قال في مسح الـ“Beige Book” الذي يشمل المقاطعات الفيدرالية الـ12، إن الإنفاق الاستهلاكي المرن ساعد في دفع الاقتصاد قدما في الأسابيع الأخيرة، ما عوض الضعف في قطاعات أخرى مثل التصنيع.
المصدر:
MENAFN21012024000202011048ID1107748309
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