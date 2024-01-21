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اللون الأخضر يغلب على أسواق الخليج في أولى جلسات الأسبوع

1/21/2024 2:18:29 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة نمو اقتصاد إمارة دبي 3.3% في أول 9 أشهر من 2023 روسيا: الغرب سيخسر أصولاً بـ288 مليار دولار في هذه الحالة كينيا تتوصل مع صندوق النقد إلى قرض بـ934 مليون دولار

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، الأحد، متعافية بقدر ما من تراجع في الجلسات السابقة بسبب بيانات اقتصادية أمريكية أشارت إلى أن خفض أسعار الفائدة قد لا يحدث قريبا مثلما كان يأمل البعض.

تحركات الأسعار

أغلق المؤشر السعودي مرتفعا بنسبة 0.4% بعد سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات، مع وجود جميع القطاعات تقريبا في المنطقة الإيجابية.

وقفز سهم عملاقة الإعلام السعودية إم.بي.سي 10% مواصلا المكاسب للجلسة الخامسة.

وارتفع سهم سال السعودية للخدمات اللوجستية 8.3% وسهم لومي لتأجير السيارات 3.3%.

لكن المؤشر في قطر واصل الخسائر للجلسة الرابعة على التوالي وأغلق على انخفاض 0.3% مع تراجع أسهم كل من مصرف قطر الإسلامي وصناعات قطر 0.8% وسهم شركة الملاحة القطرية 1.4%.

وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في الخليج، قليلا يوم الجمعة مع تسجيل خام برنت 78.56 دولار للبرميل عند التسوية.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر للجلسة الثانية وأغلق مرتفعا 3.2% بدعم من سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة الذي قفز 12% وسهم الشرقية للدخان الذي ارتفع 9%.

وبشكل منفصل، قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن بعثة الصندوق موجودة في القاهرة حاليا لمناقشة برنامج الإصلاحات المصري، فضلا عن مناقشات تمويل إضافي في ظل الحرب في غزة.

المصدر:

MENAFN21012024000202011048ID1107748308

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