اللون الأخضر يغلب على أسواق الخليج في أولى جلسات الأسبوع

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أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، الأحد، متعافية بقدر ما من تراجع في الجلسات السابقة بسبب بيانات اقتصادية أمريكية أشارت إلى أن خفض أسعار الفائدة قد لا يحدث قريبا مثلما كان يأمل البعض. تحركات الأسعار
أغلق المؤشر السعودي مرتفعا بنسبة 0.4% بعد سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات، مع وجود جميع القطاعات تقريبا في المنطقة الإيجابية.
وقفز سهم عملاقة الإعلام السعودية إم.بي.سي 10% مواصلا المكاسب للجلسة الخامسة.
وارتفع سهم سال السعودية للخدمات اللوجستية 8.3% وسهم لومي لتأجير السيارات 3.3%.
لكن المؤشر في قطر واصل الخسائر للجلسة الرابعة على التوالي وأغلق على انخفاض 0.3% مع تراجع أسهم كل من مصرف قطر الإسلامي وصناعات قطر 0.8% وسهم شركة الملاحة القطرية 1.4%.
وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في الخليج، قليلا يوم الجمعة مع تسجيل خام برنت 78.56 دولار للبرميل عند التسوية.
وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر للجلسة الثانية وأغلق مرتفعا 3.2% بدعم من سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة الذي قفز 12% وسهم الشرقية للدخان الذي ارتفع 9%.
وبشكل منفصل، قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن بعثة الصندوق موجودة في القاهرة حاليا لمناقشة برنامج الإصلاحات المصري، فضلا عن مناقشات تمويل إضافي في ظل الحرب في غزة.
المصدر:
MENAFN21012024000202011048ID1107748308
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