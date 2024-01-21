الحكومة تناقش خطة العمل المقترحة لتنمية الصادرات المصرية

MENAFN - Al-Borsa News) عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم؛ لاستعراض أبرز ملامح خطة العمل المقترحة لتنمية الصادرات المصرية، وذلك تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للتصدير.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ملف التصدير يتصدر أجندة الأولويات خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الحكومة عليه بشكل مكثف، فى إطار جهود الدولة نحو مضاعفة حجم الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمامها.

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وقال الدكتور مصطفى مدبولى: هذا الاجتماع التمهيدى يستهدف التجهيز لأهم المحاور التى سيتم طرحها فى اجتماع المجلس الأعلى للتصدير.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات بتوسيع أطر التعاون مع الأشقاء فى القارة الأفريقية، وسيتم الاستعانة بمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الذين حققوا نجاحات فى ملف التصدير لدول القارة؛ وذلك من أجل المساعدة فى وضع خطة عمل لزيادة الصادرات إلى أفريقيا، بوجه خاص، ولمختلف دول العالم بوجه عام.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة الاستفادة من الأصول التى تمتلكها الدولة فى عدد من الدول الأفريقية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص؛ سواء بإقامة مخازن، أو مراكز لوجيستية وغيرها.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الأطر التى يتم العمل عليها حاليا بهدف زيادة التصدير للدول الأفريقية، فى إطار جهود الدولة لزيادة الصادرات بشكل عام، وكذا أبرز محاور التحرك المقترحة لتنمية الصادرات المصرية، بما يدعم قدرة تلك الصادرات على المساهمة فى تحقيق معدل النمو الاقتصادى المستهدف، فضلاً عن زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى إلى جانب الروافد الأخرى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن محاور التحرك تضمنت تحديد الأسواق والقطاعات المستهدفة، وتحقيق الاستفادة المُثلى من الاتفاقيات التجارية التى أبرمتها مصر لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى مُختلف الوِجهَات وزيادة قدرتها التنافسية، إلى جانب العمل على دعم تصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة بهدف التصدير، وتكريس دور التكنولوجيا والابتكار فى الصناعات المصرية عالية التقنية، بالإضافة إلى زيادة مستويات التعميق الصناعى، وتنمية تجارة الترانزيت، وتعديل عدد من التشريعات لتهيئة المناخ للنهوض بالصادرات الوطنية.

وأشار إلى أن الاجتماع استعرض أيضًا أبرز مؤشرات تطور أداء منظومة الصادرات المصرية خلال السنوات الأخيرة، وكذا بيان الصادرات المصرية السلعية والتوزيع الجغرافى لها خلال عام 2023، وأبرز قطاعات الصادرات المصرية السلعية والأسواق المستقبلية لها، بالإضافة إلى هيكل الميزان التجارى السلعى غير البترولى، والتحديات التى تواجه منظومة الصادرات، وجهود الدولة لدعم التبادل التجارى وإزالة القيود والتحديات للنفاذ للأسواق الدولية.

وذكر المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق إلى ترتيب مصر فى عددٍ من المؤشرات الدولية للتجارة والاقتصاد، حيث تقدمت مصر فى العديد من تلك المؤشرات، منها مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق، ومؤشر التجارة والأعمال، والمؤشر الخاص باتفاقيات التجارة الإقليمية، فضلا عن مؤشر الانفتاح التجارى، وكذا مؤشر الانفتاح الاقتصادى، ومؤشر بيئة الأعمال، وغيرها من المؤشرات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع استعرض أيضًا عددا من التجارب الدولية لزيادة صادراتها، وكذا البرامج والممكنات المقترحة -قصيرة ومتوسطة المدى- لتعزيز تنمية الصادرات المصرية.