الطلب يدفع أسعار الأرز الشعير للصعود 400 جنيه للطن

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت أسعار الأرز الشعير ارتفاعا بنحو 400 جنيه للطن بداية من الأسبوع الجارى بدعم من زيادة الطلب مع اقتراب شهر رمضأن .

قال مصطفى السلطيسى نائب رئيس شعبة الأرز السابق إن الأسعار سجلت ارتفاعا مع بداية الأسبوع الحالى بنحو 400 جنيه فى الطن عريض الحبة ليسجل 18.8 ألف جنيه للطن مقابل 18.4 ألف جنيه قبل الزيادة ويسجل الطن رفيع الحبة 18.2 ألف جنيه للطن مقابل 17.9 ألف جنيه.

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اضاف السلطيسى أن هناك زيادة ملحوظة فى الطلب مقارنة بالأيام الماضية، نظرا لاستعدادات معظم السلاسل التجارية لتجهيز شنطة رمضأن والعروض التى يتم تقديمها على السلع الأساسية قبل شهر رمضأن، مشيرا إلى وجود وفرة فى المعروض فى الوقت الحالى.

أضاف أنه على الرغم من تراجع الأرز الشعير إلا أن أسعار الأبيض لم تنخفض حتى الآن وتستقر عند 26 و33 جنيها للطن بسعر الجملة حسب الجودة ونسبة الكسر، لافتا إلى أن الزيادة طالت أسعار المخلفات أيضا ليرتفع سعر طن السرسة من 1.2 ألف جنيه للطن إلى 1.4 ألف جنيه وسجل سعر طن رجيع الكون 13 ألف جنيه للطن مقابل 12.7 ألف جنيها وسجل سعر الكسر الناعم 14 ألف جنيه للطن والخشن 22 ألف جنيه بزيادة 500 جنيه للطن.

من جانبه، قال محمد معوض رئيس شركة مضارب البحيرة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إن الشركة حاليا توفر الأرز للسوق الحر وفقا لاحتياجات العملاء، مشيرا إلى أن الطلب على الأرز سيتزايد خلال ألفترة المقبلة وحتى منتصف شهر شعبان

اضاف أن الشركة لديها ارصدة من الأرز ويتم البيع وفقا لاحتياجات العملاء ويترواح حجم انتاج المضرب بين 1.5 الى ألفى طن شهريا، موضحا أن“القابضة الغذائية” لم تتعاقد مع المضارب الحكومية على شراء أى كميات لضخها فى المجمعات الاستهلاكية نظرا لأن الأرز لم يعد ضمن سلعة السلع التموينية.

أوضح أن أسعار الأرز الابيض حاليا تبدأ من 29 ألف جنيه للطن ليصل للمستهلك 32 جنيه للكليو و31 ألف جنيها ليصل للمستهلك بسعر 33 جينها للكيلو و33 ألف جنيه يصل للمستهلك بسعر 35 جنيها للكيلو.