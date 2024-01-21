الطلب يدفع أسعار الأرز الشعير للصعود 400 جنيه للطن

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت أسعار الأرز الشعير ارتفاعا بنحو 400 جنيه للطن بداية من الأسبوع الجارى بدعم من زيادة الطلب مع اقتراب شهر رمضأن .
قال مصطفى السلطيسى نائب رئيس شعبة الأرز السابق إن الأسعار سجلت ارتفاعا مع بداية الأسبوع الحالى بنحو 400 جنيه فى الطن عريض الحبة ليسجل 18.8 ألف جنيه للطن مقابل 18.4 ألف جنيه قبل الزيادة ويسجل الطن رفيع الحبة 18.2 ألف جنيه للطن مقابل 17.9 ألف جنيه.
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اضاف السلطيسى أن هناك زيادة ملحوظة فى الطلب مقارنة بالأيام الماضية، نظرا لاستعدادات معظم السلاسل التجارية لتجهيز شنطة رمضأن والعروض التى يتم تقديمها على السلع الأساسية قبل شهر رمضأن، مشيرا إلى وجود وفرة فى المعروض فى الوقت الحالى.
أضاف أنه على الرغم من تراجع الأرز الشعير إلا أن أسعار الأبيض لم تنخفض حتى الآن وتستقر عند 26 و33 جنيها للطن بسعر الجملة حسب الجودة ونسبة الكسر، لافتا إلى أن الزيادة طالت أسعار المخلفات أيضا ليرتفع سعر طن السرسة من 1.2 ألف جنيه للطن إلى 1.4 ألف جنيه وسجل سعر طن رجيع الكون 13 ألف جنيه للطن مقابل 12.7 ألف جنيها وسجل سعر الكسر الناعم 14 ألف جنيه للطن والخشن 22 ألف جنيه بزيادة 500 جنيه للطن.
من جانبه، قال محمد معوض رئيس شركة مضارب البحيرة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إن الشركة حاليا توفر الأرز للسوق الحر وفقا لاحتياجات العملاء، مشيرا إلى أن الطلب على الأرز سيتزايد خلال ألفترة المقبلة وحتى منتصف شهر شعبان
اضاف أن الشركة لديها ارصدة من الأرز ويتم البيع وفقا لاحتياجات العملاء ويترواح حجم انتاج المضرب بين 1.5 الى ألفى طن شهريا، موضحا أن“القابضة الغذائية” لم تتعاقد مع المضارب الحكومية على شراء أى كميات لضخها فى المجمعات الاستهلاكية نظرا لأن الأرز لم يعد ضمن سلعة السلع التموينية.
أوضح أن أسعار الأرز الابيض حاليا تبدأ من 29 ألف جنيه للطن ليصل للمستهلك 32 جنيه للكليو و31 ألف جنيها ليصل للمستهلك بسعر 33 جينها للكيلو و33 ألف جنيه يصل للمستهلك بسعر 35 جنيها للكيلو.
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