أرباح فيصل الإسلامى تتراجع 9.3% فى 2023

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع صافى أرباح بنك فيصل الإسلامى 9.3% على أساس سنوى بنهاية 2023، إذ سجل نحو 4.05 مليار جنيه مقارنة بـ 4.4 مليار جنيه بنهاية 2022، بحسب بيان البنك للبورصة المصرية.

وارتفعت عائد المشاركات والمرابحات والإيرادات المشابهة البنك 34.5% بنهاية 2023، مُسجلة نحو 5.9 مليار جنيه مقارنة بـ 4.4 مليار جنيه بنهاية 2022.

موضوعات“تنمية الصادرات” يطرح شهادة ثلاثية بعائد سنوى 21% الخميس.. عطلة في البنوك بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بـ”المركزي” عضوا في“منظمة التعاون الإسلامي”

ونما إجمالى الإيرادات 24% ليصل 18.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضى مقارنة بـ 15.2 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى أصول البنك 16.7%، ليصل 176.9 مليار جنيه بنهاية 2023.

وزادت أرصدة التوظيف والاستثمار 5.5% بنهاية 2023، مُسجلة نحو 123.6 مليار جنيه.

وبحسب مؤشرات نتائج أعمال البنك الصادرة فى نوفمبر الماضى، ارتفع عدد بطاقات الدفع ميزة وفيزا 22% على أساس سنوى، ووصلت 370 ألف بطاقة مقارنة بـ 303 آلاف بطاقة فى نوفمبر 2022.

ووصل عدد حسابات العملاء إلى مليونى حساب بنهاية نوفمبر الماضى، مقارنة بـ 1.9 مليون حساب بنهاية نوفمبر 2022.

وزادت عدد ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنك إلى 564 ماكينة مقارنة بـ 550 ماكينة بنهاية نوفمبر 2022.