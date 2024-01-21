أرباح فيصل الإسلامى تتراجع 9.3% فى 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع صافى أرباح بنك فيصل الإسلامى 9.3% على أساس سنوى بنهاية 2023، إذ سجل نحو 4.05 مليار جنيه مقارنة بـ 4.4 مليار جنيه بنهاية 2022، بحسب بيان البنك للبورصة المصرية.
وارتفعت عائد المشاركات والمرابحات والإيرادات المشابهة البنك 34.5% بنهاية 2023، مُسجلة نحو 5.9 مليار جنيه مقارنة بـ 4.4 مليار جنيه بنهاية 2022.
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ونما إجمالى الإيرادات 24% ليصل 18.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضى مقارنة بـ 15.2 مليار جنيه.
وارتفع إجمالى أصول البنك 16.7%، ليصل 176.9 مليار جنيه بنهاية 2023.
وزادت أرصدة التوظيف والاستثمار 5.5% بنهاية 2023، مُسجلة نحو 123.6 مليار جنيه.
وبحسب مؤشرات نتائج أعمال البنك الصادرة فى نوفمبر الماضى، ارتفع عدد بطاقات الدفع ميزة وفيزا 22% على أساس سنوى، ووصلت 370 ألف بطاقة مقارنة بـ 303 آلاف بطاقة فى نوفمبر 2022.
ووصل عدد حسابات العملاء إلى مليونى حساب بنهاية نوفمبر الماضى، مقارنة بـ 1.9 مليون حساب بنهاية نوفمبر 2022.
وزادت عدد ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنك إلى 564 ماكينة مقارنة بـ 550 ماكينة بنهاية نوفمبر 2022.
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