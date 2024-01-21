ارتفاعات جديدة فى أسعار الأعلاف والدواجن

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قاد الدولار الموازى أسواق الأعلاف والدواجن إلى زيادات سعرية كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال ثروت الزينى نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن الوضع القائم يهدد القطاع الداجنى الفترة المقبلة بعدم دخول دورات تسكين جديدة فى ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج بداية من سعر العلف مرورا بسعر الكتكوت نهاية بسعر التطعيمات والتحصينات، حيث يعد 90% من تكلفتها بالدولار.
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طالب باستمرار الإفراجات والانتظام بها من جانب الحكومة، خاصة أن الدواجن هى مادة حية وعدد دوراتها 6 دورات سنويا والدور الأكبر فى الوقت الحالى يقع على عاتق الحكومة لضمان استمرارية القطاع.
وأوضح أن اتحاد منتجى الدواجن كان عليه التزامات كبيرة الفترة الماضية، بتثبيت أسعار الدواجن عند 65 جنيها من أرض المزرعة وفقا لمبادرة مجلس الوزراء، مؤكدا أن الوضع الحالى لا يستطيع الاتحاد من خلاله السيطرة على الشركات والمزارع والمنتجين بتثبيت السعر فى ظل ارتفاع هذه التكاليف التى تمثل عبئا إضافيا عليهم. عبد الحميد: تسعير الخامات أصبح يتم كل ساعة وباشتراطات كبار التجار
وقال محمد عبد الحميد رئيس مجموعة المؤمن لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن الوضع ينذر بانهيار للقطاع خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الطلب على شركات الأعلاف متوسط بسبب هذه الارتفاعات، خاصة أن جميع المزارع انتهت من دخول دورات تسكين جديدة تمهيدًا لخروجها بحلول شهر رمضان، ومن المؤكد أنه فى ظل هذه الارتفاعات سيحل كساد وركود مرة أخرى على القطاع كما حدث أكتوبر 2022.
وأوضح أن تسعير الخامات فى الوقت الحالى أصبح يتم كل ساعة وباشتراطات التجار والكيانات الكبرى وفقا لسعر الصرف الموازى.
وقال إن سعرى الذرة الصفراء البرازيلى والأرجنتينى سجلتا أمس السبت نحو 16.8 ألف جنيه بدلا من 14.3 ألف جنيه مطلع الشهر الجارى.
وقال رئيس الشركة، إن سعر الذرة الصفراء الأوكرانى سجل نحو 15.5 ألف جنيه بدلاً من 13.1 ألف جنيه خلال نفس المدة، كما سجلت الصويا الـ 44 % نحو 39 ألف جنيه بدلا من 31 ألف جنيه والـ 46 % نحو 39.5 ألف جنيه بدلا من 32.5 ألف جنيه.
وفى سياق متصل قال عادل الدماصى رئيس مجموعة الدماصى لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن ارتفاع أسعار خامات الأعلاف بهذا التفاوت مقارنة بنهاية ديسمبر الماضى ينذر بكساد جديد للقطاع.
وأضاف الدماصى، إن تسعير الدولار بالسوق الموازى أصبح خارج السيطرة بسبب تشجيع الكيانات الكبرى ذات المصالح المشتركة، مؤكدا أن هناك العديد من المصانع سيطرت عليها تخوفات جادة فى المرحلة الراهنة من ناحية ضخ استثمارات أو توسعات مستقبلية.
وأوضح أن الدور الكبير فى الوقت الراهن يقع على عاتق الحكومة ووزارة الزراعة بضرورة تدبير الدولار من جانب البنوك، والإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ وضخها بالأسواق تحت رقابة تامة من جانب الجهات المعنية لعدم احتكارها ودخولها لمخازن الكيانات الكبرى.
وأعلنت شركة المؤمن لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة أمس السبت زيادة أسعار أعلاف المؤمن 600 جنيه لجميع الأصناف وزيادة أسعار أعلاف الماشية 400 جنيه ليسجل سعر البادى سوبر 23% نحو 26.5 ألف جنيه ونامى سوبر 21% نحو 26.4 ألف جنيه وناهى سوبر 19% نحو 26.3 ألف جنيه وست البيت 21.5% نحو 25.5 ألف جنيه وبادى نامى 21% نحو 25.8 ألف جنيه.
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