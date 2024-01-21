ارتفاعات جديدة فى أسعار الأعلاف والدواجن

MENAFN - Al-Borsa News) قاد الدولار الموازى أسواق الأعلاف والدواجن إلى زيادات سعرية كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال ثروت الزينى نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن الوضع القائم يهدد القطاع الداجنى الفترة المقبلة بعدم دخول دورات تسكين جديدة فى ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج بداية من سعر العلف مرورا بسعر الكتكوت نهاية بسعر التطعيمات والتحصينات، حيث يعد 90% من تكلفتها بالدولار.

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طالب باستمرار الإفراجات والانتظام بها من جانب الحكومة، خاصة أن الدواجن هى مادة حية وعدد دوراتها 6 دورات سنويا والدور الأكبر فى الوقت الحالى يقع على عاتق الحكومة لضمان استمرارية القطاع.

وأوضح أن اتحاد منتجى الدواجن كان عليه التزامات كبيرة الفترة الماضية، بتثبيت أسعار الدواجن عند 65 جنيها من أرض المزرعة وفقا لمبادرة مجلس الوزراء، مؤكدا أن الوضع الحالى لا يستطيع الاتحاد من خلاله السيطرة على الشركات والمزارع والمنتجين بتثبيت السعر فى ظل ارتفاع هذه التكاليف التى تمثل عبئا إضافيا عليهم.

وقال محمد عبد الحميد رئيس مجموعة المؤمن لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن الوضع ينذر بانهيار للقطاع خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الطلب على شركات الأعلاف متوسط بسبب هذه الارتفاعات، خاصة أن جميع المزارع انتهت من دخول دورات تسكين جديدة تمهيدًا لخروجها بحلول شهر رمضان، ومن المؤكد أنه فى ظل هذه الارتفاعات سيحل كساد وركود مرة أخرى على القطاع كما حدث أكتوبر 2022.

وأوضح أن تسعير الخامات فى الوقت الحالى أصبح يتم كل ساعة وباشتراطات التجار والكيانات الكبرى وفقا لسعر الصرف الموازى.

وقال إن سعرى الذرة الصفراء البرازيلى والأرجنتينى سجلتا أمس السبت نحو 16.8 ألف جنيه بدلا من 14.3 ألف جنيه مطلع الشهر الجارى.

وقال رئيس الشركة، إن سعر الذرة الصفراء الأوكرانى سجل نحو 15.5 ألف جنيه بدلاً من 13.1 ألف جنيه خلال نفس المدة، كما سجلت الصويا الـ 44 % نحو 39 ألف جنيه بدلا من 31 ألف جنيه والـ 46 % نحو 39.5 ألف جنيه بدلا من 32.5 ألف جنيه.

وفى سياق متصل قال عادل الدماصى رئيس مجموعة الدماصى لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن ارتفاع أسعار خامات الأعلاف بهذا التفاوت مقارنة بنهاية ديسمبر الماضى ينذر بكساد جديد للقطاع.

وأضاف الدماصى، إن تسعير الدولار بالسوق الموازى أصبح خارج السيطرة بسبب تشجيع الكيانات الكبرى ذات المصالح المشتركة، مؤكدا أن هناك العديد من المصانع سيطرت عليها تخوفات جادة فى المرحلة الراهنة من ناحية ضخ استثمارات أو توسعات مستقبلية.

وأوضح أن الدور الكبير فى الوقت الراهن يقع على عاتق الحكومة ووزارة الزراعة بضرورة تدبير الدولار من جانب البنوك، والإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ وضخها بالأسواق تحت رقابة تامة من جانب الجهات المعنية لعدم احتكارها ودخولها لمخازن الكيانات الكبرى.

وأعلنت شركة المؤمن لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة أمس السبت زيادة أسعار أعلاف المؤمن 600 جنيه لجميع الأصناف وزيادة أسعار أعلاف الماشية 400 جنيه ليسجل سعر البادى سوبر 23% نحو 26.5 ألف جنيه ونامى سوبر 21% نحو 26.4 ألف جنيه وناهى سوبر 19% نحو 26.3 ألف جنيه وست البيت 21.5% نحو 25.5 ألف جنيه وبادى نامى 21% نحو 25.8 ألف جنيه.