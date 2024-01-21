استمرار مشتريات الأجانب يصعد بالمؤشر الرئيسى للبورصة 3.3%

MENAFN - Al-Borsa News) توقع متعاملون بالبورصة المصرية، استمرار الصعود التاريخى لمؤشرات السوق بالجلسات المقبلة مع ارتفاع قيم التداولات، مقارنة بالجلسات الماضية، مع وجود مشتريات أجنبية قوية منذ بداية النصف الثانى من العام الماضى.

وحققت تعاملات المستثمرين الأجانب صافى شراء بلغ 778.8 مليون جنيه بالأسهم المقيدة منذ بداية العام حتى جلسة الخميس الماضى.

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وتزامن ذلك مع وصول مؤشرات السوق الأمريكى لمستويات تاريخية، وعلى رأسها مؤشر اس اند بى 500، الذى صعد بنهاية جلسة الجمعة الماضى بنسبة 1.23% إلى مستوى 4839 نقطة.

سجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعاً بنسبة 3.3% ليصل إلى مستوى 27719 نقطة، مغلقًا بالقرب من أعلى مستوى له بالتاريخ عند 27741 نقطة، كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنحو 2.26% لمستوى 6478 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.68% إلى مستوى 9242 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped ارتفاعاً بنسبة 3.85% عند مستوى 34003 نقطة.

رجحت رانيا يعقوب رئيس شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، أن تستكمل جميع مؤشرات البورصة الصعود نظرًا للنمو المستمر بقيم وأحجام التداولات والتى تخطت 6 مليارات جنيه بختام تداولات الأحد، وهى أكثر من ضعف متوسط أحجام التداولات فى آخر 90 جلسة.

كشفت أن السيولة مازالت تتجه للأسهم ذات الأداء الجيد مدفوعة بمشتريات المؤسسات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن أفضل القطاعات أداء، هى كل من البتروكيماويات، والعقارات.

ونصحت يعقوب المستثمرين بالتحوط والبعد عن المضاربة مع تفعيل مناطق لوقف الخسارة.

وشهد السوق قيم تداولات 6.1 مليارات جنيه، من خلال تداول 1.4 مليار سهم، بتنفيذ 206.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 133 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم المهندس للتأمين بنسبة 20%، وممفيس للادوية بنسبة 19.9%.

وتراجعت أسعار 42 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا سهم الحديد والصلب للمناجم بنحو 5.7%، وسهم عتاقة بنحو 5.7%، فيما لم تتغير أسعار 30 سهماً، وارتفع رأس المال السوقى 4% لمستوى 1.96 تريليون جنيه.

فيما رجح إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة السابق، استمرار المؤشرات فى الاتجاه الصاعد، فالمؤشر الرئيسى سيستكمل الصعود مدفوعاً بالأسهم ذات الأداء الافضل والملاءة المالية مثل البنك التجارى الدولى، وشركات طلعت مصطفى وحديد عز وهيرمس.

وأوضح أن توقعات تخفيض الفائدة من بنك الاحتياط الفيدرالى الأمريكى والذى انعكس على البورصة بأمريكا ومؤشراتها، سوف ينعكس على أداء السوق المصرى ويوفر لمصر الحصول على تسهيلات ودخول أموال ساخنة مما سيحسن من أسعار الفائدة بالبنوك والتى تحتاج للارتفاع.

ونصح المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم مع عدم التوجه لعمليات جنى الأرباح فى الفترة الحالية خاصة مع صعود المؤشرات.

وتوقع محمد فريج رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية أن يستكمل المؤشر الرئيسى الصعود فى الفترة القادمة، بعد ظهور إشارات تؤكد استكمال الاتجاه الصاعد.

أضاف أن المؤشر استطاع اختراق قممه التاريخية ويستهدف تجاوز 29600 نقطة على المدى القريب، وفى حالة حدوث عملية تصحيحية سوف تكون صحية لاستكمال الصعود خاصة مع وجود أحجام تداولات حالية كبيرة.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 76.7 مليون جنيه و1.3 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 93.5% و0.22%، فيما توجه العرب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 78.1 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 6.3%.

وسجل الأفراد 87.8% من التعاملات، حيث سجل المصريين والعرب صافى بيع بقيمة 102.2 مليون جنيه و43 مليون جنيه، كما سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 768.9 ألف جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 12.2% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والأجنبية صافى شراء بقيمة 178.9 مليون جنيه و544.9 الف جنيه، واتجهت المؤسسات العربية إلى البيع بقيمة 35.1 مليون جنيه.