استمرار مشتريات الأجانب يصعد بالمؤشر الرئيسى للبورصة 3.3%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع متعاملون بالبورصة المصرية، استمرار الصعود التاريخى لمؤشرات السوق بالجلسات المقبلة مع ارتفاع قيم التداولات، مقارنة بالجلسات الماضية، مع وجود مشتريات أجنبية قوية منذ بداية النصف الثانى من العام الماضى.
وحققت تعاملات المستثمرين الأجانب صافى شراء بلغ 778.8 مليون جنيه بالأسهم المقيدة منذ بداية العام حتى جلسة الخميس الماضى.
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وتزامن ذلك مع وصول مؤشرات السوق الأمريكى لمستويات تاريخية، وعلى رأسها مؤشر اس اند بى 500، الذى صعد بنهاية جلسة الجمعة الماضى بنسبة 1.23% إلى مستوى 4839 نقطة.
سجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعاً بنسبة 3.3% ليصل إلى مستوى 27719 نقطة، مغلقًا بالقرب من أعلى مستوى له بالتاريخ عند 27741 نقطة، كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنحو 2.26% لمستوى 6478 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.68% إلى مستوى 9242 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped ارتفاعاً بنسبة 3.85% عند مستوى 34003 نقطة. يعقوب: البتروكيماويات والعقارات مازالت صاحبة الأداء الأفضل بالسوق
رجحت رانيا يعقوب رئيس شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، أن تستكمل جميع مؤشرات البورصة الصعود نظرًا للنمو المستمر بقيم وأحجام التداولات والتى تخطت 6 مليارات جنيه بختام تداولات الأحد، وهى أكثر من ضعف متوسط أحجام التداولات فى آخر 90 جلسة.
كشفت أن السيولة مازالت تتجه للأسهم ذات الأداء الجيد مدفوعة بمشتريات المؤسسات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن أفضل القطاعات أداء، هى كل من البتروكيماويات، والعقارات.
ونصحت يعقوب المستثمرين بالتحوط والبعد عن المضاربة مع تفعيل مناطق لوقف الخسارة.
وشهد السوق قيم تداولات 6.1 مليارات جنيه، من خلال تداول 1.4 مليار سهم، بتنفيذ 206.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 133 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم المهندس للتأمين بنسبة 20%، وممفيس للادوية بنسبة 19.9%.
وتراجعت أسعار 42 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا سهم الحديد والصلب للمناجم بنحو 5.7%، وسهم عتاقة بنحو 5.7%، فيما لم تتغير أسعار 30 سهماً، وارتفع رأس المال السوقى 4% لمستوى 1.96 تريليون جنيه. سعيد: الأسهم القيادية ستدفع السوق لمزيد من الصعود بالفترة المقبلة
فيما رجح إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة السابق، استمرار المؤشرات فى الاتجاه الصاعد، فالمؤشر الرئيسى سيستكمل الصعود مدفوعاً بالأسهم ذات الأداء الافضل والملاءة المالية مثل البنك التجارى الدولى، وشركات طلعت مصطفى وحديد عز وهيرمس.
وأوضح أن توقعات تخفيض الفائدة من بنك الاحتياط الفيدرالى الأمريكى والذى انعكس على البورصة بأمريكا ومؤشراتها، سوف ينعكس على أداء السوق المصرى ويوفر لمصر الحصول على تسهيلات ودخول أموال ساخنة مما سيحسن من أسعار الفائدة بالبنوك والتى تحتاج للارتفاع.
ونصح المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم مع عدم التوجه لعمليات جنى الأرباح فى الفترة الحالية خاصة مع صعود المؤشرات. فريج: المؤشر الرئيسى يستهدف تخطى منطقة 29600 نقطة
وتوقع محمد فريج رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية أن يستكمل المؤشر الرئيسى الصعود فى الفترة القادمة، بعد ظهور إشارات تؤكد استكمال الاتجاه الصاعد.
أضاف أن المؤشر استطاع اختراق قممه التاريخية ويستهدف تجاوز 29600 نقطة على المدى القريب، وفى حالة حدوث عملية تصحيحية سوف تكون صحية لاستكمال الصعود خاصة مع وجود أحجام تداولات حالية كبيرة.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 76.7 مليون جنيه و1.3 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 93.5% و0.22%، فيما توجه العرب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 78.1 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 6.3%.
وسجل الأفراد 87.8% من التعاملات، حيث سجل المصريين والعرب صافى بيع بقيمة 102.2 مليون جنيه و43 مليون جنيه، كما سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 768.9 ألف جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 12.2% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والأجنبية صافى شراء بقيمة 178.9 مليون جنيه و544.9 الف جنيه، واتجهت المؤسسات العربية إلى البيع بقيمة 35.1 مليون جنيه.
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