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1.5 مليار دولار تمويلات صندوق أوبك للتنمية لمصر

1/21/2024 2:18:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشف صندوق“أوبك للتنمية” أن إجمالى التمويلات لمصر بلغت 1.522 مليار دولار موزعة على ثمانى قطاعات أساسية طبقاً لبيانات موقع الصندوق.

أضاف الموقع أن مصر لديها 11.21% من إجمالى التمويلات القائمة للصندوق المقدمة لأفريقيا البالغة 13.6 مليار دولار.

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وجاء القطاع المالى فى المركز الأول من أكثر القطاعات تمويلاً، حيث حصل على 46.97% من إجمالى التمويلات بقيمة 715 مليون دولار.

وجاء فى المركز الثانى كأكثر القطاعات تمويلاً قطاع الطاقة، حيث حصل على 24.11% بقيمة 367 مليون دولار.

وكان لقطاع الزراعة نصيب مهم من إجمالى التمويلات حيث حصل على 12% من أجمالى التمويلات، وجاء فى المركز الثالث بقيمة 183 مليون دولار.

وحصل قطاع“القطاعات المتعددة” على المركز الرابع، مستحوذاً على 11.43% من إجمالى التمويلات، بقيمة 174 مليون دولار.

وبالنسبة لقطاع الصحة فقد حل فى المركز الخامس، وحصل على إجمالى تمويلات 35 مليون دولار، واستحوذ على 2.29% من إجمالى التمويلا ، وتلاه قطاع التعليم فى المركز السادس بإجمالى تمويلات 20 مليون دولار، باستحواذ 1.3% من إجمالى التمويلات.

ولم يحصل قطاع النقل إلا على 14 مليون دولار وحل فى المركز السابع بحصة 0.92%، بينما حصل قطاع الصناعة على 10 ملايين دولار باستحواذ 0.66%.

وتوسعت مصر مؤخرًا فى الاقتراض من المؤسسات الدولية فى محاولة لسد الاحتياجات من العملة الأجنبية التى تعانى البلاد من أزمة فيها.

ووصل الدين الخارجى لمصر إلى 164.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، وبحسب بيانات وزارة التخطيط حصلت مصر على تمويلات إنمائية بقيمة 38.8 مليار دولار منذ 2020.

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