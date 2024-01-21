1.5 مليار دولار تمويلات صندوق أوبك للتنمية لمصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشف صندوق“أوبك للتنمية” أن إجمالى التمويلات لمصر بلغت 1.522 مليار دولار موزعة على ثمانى قطاعات أساسية طبقاً لبيانات موقع الصندوق.
أضاف الموقع أن مصر لديها 11.21% من إجمالى التمويلات القائمة للصندوق المقدمة لأفريقيا البالغة 13.6 مليار دولار.
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وجاء القطاع المالى فى المركز الأول من أكثر القطاعات تمويلاً، حيث حصل على 46.97% من إجمالى التمويلات بقيمة 715 مليون دولار.
وجاء فى المركز الثانى كأكثر القطاعات تمويلاً قطاع الطاقة، حيث حصل على 24.11% بقيمة 367 مليون دولار.
وكان لقطاع الزراعة نصيب مهم من إجمالى التمويلات حيث حصل على 12% من أجمالى التمويلات، وجاء فى المركز الثالث بقيمة 183 مليون دولار.
وحصل قطاع“القطاعات المتعددة” على المركز الرابع، مستحوذاً على 11.43% من إجمالى التمويلات، بقيمة 174 مليون دولار.
وبالنسبة لقطاع الصحة فقد حل فى المركز الخامس، وحصل على إجمالى تمويلات 35 مليون دولار، واستحوذ على 2.29% من إجمالى التمويلا ، وتلاه قطاع التعليم فى المركز السادس بإجمالى تمويلات 20 مليون دولار، باستحواذ 1.3% من إجمالى التمويلات.
ولم يحصل قطاع النقل إلا على 14 مليون دولار وحل فى المركز السابع بحصة 0.92%، بينما حصل قطاع الصناعة على 10 ملايين دولار باستحواذ 0.66%.
وتوسعت مصر مؤخرًا فى الاقتراض من المؤسسات الدولية فى محاولة لسد الاحتياجات من العملة الأجنبية التى تعانى البلاد من أزمة فيها.
ووصل الدين الخارجى لمصر إلى 164.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، وبحسب بيانات وزارة التخطيط حصلت مصر على تمويلات إنمائية بقيمة 38.8 مليار دولار منذ 2020.
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