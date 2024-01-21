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ميناء الإسكندرية تطرح 16 لوط مخلفات وقطع غيار للبيع الشهر المقبل

1/21/2024 2:18:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) طرحت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عدة مزادات على شركات القطاع الخاص لبيع 16 لوط مخلفات وقطع غيار خلال الشهر المقبل.

ووفقا لمنشور اطلعت عليه“البورصة”، حددت الهيئة 5 فبراير المقبل موعدا للمزايدة على بيع 12 لوط مخلفات.

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كما حددت الهيئة 7 فبراير من نفس الشهر لمزايدة بيع 4 لوط قطع غيار تشتمل على بيع قطع غيار راكد بمخزن قطع الغيار بميناء الدخيلة بعدد 105 كشف، بالإضافة لعدد 2 شمندورة حديد وعدد 54 خادم رئيسي سيرفر بميناء الإسكندرية.

كما أعلنت الهيئة عن شراء كراسة الشروط بقيمة 700 جنيه للمزايدة الأولى و600 جنيه للمزايدة الثانية بالاضافة لـ 14% نسبة ضريبة القيمة المضافة ويتم سداد كافة مستحقات الهيئة بجلسة المزايدة ونسبة التأمين النهائي طبقا لكراسات الشروط والمواصفات.

وتعتزم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تنفيذ استثمارات بقيمة 5.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2023-2024، مقابل نحو 4 مليارات جنيه العام المالى المنتهى 30 يونيو الماضي.

ووفقًا لتقرير لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الذى اطلعت“البورصة” على نسخة منه، تراجع التمويل الذاتى لموازنة الهيئة ليصل إلى 830 مليون جنيه، مقابل نحو 1.5 مليار العام المالى 2022-2023،

وتسعى الهيئة لتنفيذ 6 مشروعات رئيسية العام المقبل، منها إنشاء المنطقة اللوجيستية بميناء الإسكندرية على مساحة 273 فدانًا، ومحطة متعددة الأغراض جديدة على رصيف 100 الدخيلة، وإنشاء حاجز الأمواج لميناء الأسكندرية الكبير.

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