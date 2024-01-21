ميناء الإسكندرية تطرح 16 لوط مخلفات وقطع غيار للبيع الشهر المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طرحت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عدة مزادات على شركات القطاع الخاص لبيع 16 لوط مخلفات وقطع غيار خلال الشهر المقبل.
ووفقا لمنشور اطلعت عليه“البورصة”، حددت الهيئة 5 فبراير المقبل موعدا للمزايدة على بيع 12 لوط مخلفات.
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كما حددت الهيئة 7 فبراير من نفس الشهر لمزايدة بيع 4 لوط قطع غيار تشتمل على بيع قطع غيار راكد بمخزن قطع الغيار بميناء الدخيلة بعدد 105 كشف، بالإضافة لعدد 2 شمندورة حديد وعدد 54 خادم رئيسي سيرفر بميناء الإسكندرية.
كما أعلنت الهيئة عن شراء كراسة الشروط بقيمة 700 جنيه للمزايدة الأولى و600 جنيه للمزايدة الثانية بالاضافة لـ 14% نسبة ضريبة القيمة المضافة ويتم سداد كافة مستحقات الهيئة بجلسة المزايدة ونسبة التأمين النهائي طبقا لكراسات الشروط والمواصفات.
وتعتزم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تنفيذ استثمارات بقيمة 5.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2023-2024، مقابل نحو 4 مليارات جنيه العام المالى المنتهى 30 يونيو الماضي.
ووفقًا لتقرير لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الذى اطلعت“البورصة” على نسخة منه، تراجع التمويل الذاتى لموازنة الهيئة ليصل إلى 830 مليون جنيه، مقابل نحو 1.5 مليار العام المالى 2022-2023،
وتسعى الهيئة لتنفيذ 6 مشروعات رئيسية العام المقبل، منها إنشاء المنطقة اللوجيستية بميناء الإسكندرية على مساحة 273 فدانًا، ومحطة متعددة الأغراض جديدة على رصيف 100 الدخيلة، وإنشاء حاجز الأمواج لميناء الأسكندرية الكبير.
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