ارتفاع أسعار اللحوم الحية 32% فى 3 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News) العربى: تقلبات السوق أدت لعزوف عدة شرائح عن تربية الماشية
صعدت أسعار لحوم الماشية الحية بمعدل 32% خلال 3 أشهر فى استمرار للزيادات التى بدأت قبل سنة مع ارتفاع أسعار الأعلاف.
وأدى ارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة أكثر من 85% خلال عام إلى زيادة الضغوط على صغار المربين، بينما ضغط تراجع استهلاك اللحوم وارتفاع أسعار صغار الماشية إلى تراجع أعداد الرؤوس لدى معظم المزارع، وفقا لما قاله تجار ورؤساء مزارع ماشية.
موضوعات متعلقة
صادرات ((العسل الأسود)) تعمق مشكلات صناعة السكر استمرار مشتريات الأجانب يصعد بالمؤشر الرئيسى للبورصة 3.3% ارتفاعات جديدة فى أسعار الأعلاف والدواجن
وصعدت أسعار أعلاف تسمين الماشية من مستويات تتراوح بين 10 و 10.5 ألف جنيه إلى 16 و20 ألف جنيه حسب نسبة البروتين والتسمين.
قال فكرى فاروق، مدير مزرعة الفاروق لتسمين الماشية، إن أسعار اللحوم الحية صعدت بنسبة فاقت 30%، ليسجل سعر القائم من الجاموس نحو 145 جنيها مقارنة بـ 110 جنيهات، وسجل القائم من الأبقار نحو 162 جنيها مقارنة بنحو 120 جنيهًا خلال شهرين.
أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن المستويات القياسية التى سجلتها أسعار اللحوم جاءت مرتبطة بتراجع المعروض من رؤوس الماشية وصعود أسعار صغار الماشية إلى 25 ألفا من الجاموس وبين 25 و 30 ألفا من الأبقار بزيادة تتخطى 100% خلال عامين.
فيما ذكر محمد العربى، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن عزوف وامتناع بعض مربى القطاع عن التربية والتسمين أحد الأسباب الرئيسية لصعود أسعار اللحوم الحية، بجانب الزيادات التى شهدتها أسعار الأعلاف وأثرت على القطاع.
أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار اللحوم الحمراء صعدت لتتراوح بين 340 و 400 جنيه للكيلو، مقارنة بـ 320 و360 جنيها للكيلو، وفقًا للمنطقة التى يباع بها.
لفت إلى أن المعادلات التجارية للعرض والطلب أصبح يدخل بها عوامل أخرى، ومنها ما تشهده الأسواق حاليًا من زيادات فى أسعار اللحوم على الرغم من ركود السوق وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك وترشيد الإنفاق.
طالب الحكومة بتشديد الرقابة على مصانع الأعلاف بعد الإفراجات التى اقتربت من 4 مليارات دولار، بتدبيرات من قبل البنوك بالسعر الرسمى للصرف وعلى الرغم من ذلك سجلت أسعار الأعلاف مستويات تاريخية.
واستوردت مصر خامات أعلاف مابين ذرة صفراء وفول صويا بنحو 8.1 مليون طن بإجمالى 3.9 مليار دولار خلال عام تقريبًا من الفترة 16 أكتوبر 2022 وحتى 12 أكتوبر 2023، وفقًا لوزارة الزارعة واستصلاح الأراضى.
وتعانى مصر من صعوبات فى تدبير العملة الأجنبية، وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، ما أثر على تراجع واردات السلع وواردات السلع المستوردة وترشيد الانفاق وتحديد أولويات الإنفاق.
ولفت العربى، إلى أن زيادة المصروفات والتكاليف مثل الكهرباء وأجور العمالة وتقلبات السوق أدت إلى تخوف صغار المربين والمزارع من التعرض لخسائر، فامتنعت شريحة منهم عن إدخال دورات جديدة وأخرى تعمل بما يعادل 50% من الطاقة الإنتاجية.
أشار إلى أنه حال حدوث اضطرابات فى أسعار الصرف ومن أسعار الأعلاف فلا توجد توقعات للأسعار خلال الفترة المقبلة التى تتزامن مع اقتراب المواسم من رمضان وأعياد.
وفى جولة لـ”البورصة” فى أحد فروع مول كارفور بالمنصورة، سجلت أسعار اللحوم الحمراء نحو 400 جنيه للكيلو، وقال أحد المسئولين إن الإدارة وضعت نسبة خصم 15% تماشيًا مع عروض التخفيضات السنوية لسلاسل كارفور لترويج وإنعاش حركة المبيعات.
لفت إلى أن المستهلكين توجهوا لترشيد المشتريات من اللحوم بنسبة 50% خلال عام بعد تعدد أوجه الإنفاق ومتطلبات المعيشة.
وأوضح أحد أصحاب منافذ بيع اللحوم السودانية، أن أسعارها سجلت نحو 250 جنيها، لوزن 900 جرام، مقابل 240 جنيها خلال العام الماضى.
MENAFN21012024000202011048ID1107748300