ارتفاع أسعار اللحوم الحية 32% فى 3 أشهر

صعدت أسعار لحوم الماشية الحية بمعدل 32% خلال 3 أشهر فى استمرار للزيادات التى بدأت قبل سنة مع ارتفاع أسعار الأعلاف.

وأدى ارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة أكثر من 85% خلال عام إلى زيادة الضغوط على صغار المربين، بينما ضغط تراجع استهلاك اللحوم وارتفاع أسعار صغار الماشية إلى تراجع أعداد الرؤوس لدى معظم المزارع، وفقا لما قاله تجار ورؤساء مزارع ماشية.

موضوعاتصادرات ((العسل الأسود)) تعمق مشكلات صناعة السكر استمرار مشتريات الأجانب يصعد بالمؤشر الرئيسى للبورصة 3.3% ارتفاعات جديدة فى أسعار الأعلاف والدواجن

وصعدت أسعار أعلاف تسمين الماشية من مستويات تتراوح بين 10 و 10.5 ألف جنيه إلى 16 و20 ألف جنيه حسب نسبة البروتين والتسمين.

قال فكرى فاروق، مدير مزرعة الفاروق لتسمين الماشية، إن أسعار اللحوم الحية صعدت بنسبة فاقت 30%، ليسجل سعر القائم من الجاموس نحو 145 جنيها مقارنة بـ 110 جنيهات، وسجل القائم من الأبقار نحو 162 جنيها مقارنة بنحو 120 جنيهًا خلال شهرين.

أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن المستويات القياسية التى سجلتها أسعار اللحوم جاءت مرتبطة بتراجع المعروض من رؤوس الماشية وصعود أسعار صغار الماشية إلى 25 ألفا من الجاموس وبين 25 و 30 ألفا من الأبقار بزيادة تتخطى 100% خلال عامين.

فيما ذكر محمد العربى، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن عزوف وامتناع بعض مربى القطاع عن التربية والتسمين أحد الأسباب الرئيسية لصعود أسعار اللحوم الحية، بجانب الزيادات التى شهدتها أسعار الأعلاف وأثرت على القطاع.

أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار اللحوم الحمراء صعدت لتتراوح بين 340 و 400 جنيه للكيلو، مقارنة بـ 320 و360 جنيها للكيلو، وفقًا للمنطقة التى يباع بها.

لفت إلى أن المعادلات التجارية للعرض والطلب أصبح يدخل بها عوامل أخرى، ومنها ما تشهده الأسواق حاليًا من زيادات فى أسعار اللحوم على الرغم من ركود السوق وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك وترشيد الإنفاق.

طالب الحكومة بتشديد الرقابة على مصانع الأعلاف بعد الإفراجات التى اقتربت من 4 مليارات دولار، بتدبيرات من قبل البنوك بالسعر الرسمى للصرف وعلى الرغم من ذلك سجلت أسعار الأعلاف مستويات تاريخية.

واستوردت مصر خامات أعلاف مابين ذرة صفراء وفول صويا بنحو 8.1 مليون طن بإجمالى 3.9 مليار دولار خلال عام تقريبًا من الفترة 16 أكتوبر 2022 وحتى 12 أكتوبر 2023، وفقًا لوزارة الزارعة واستصلاح الأراضى.

وتعانى مصر من صعوبات فى تدبير العملة الأجنبية، وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، ما أثر على تراجع واردات السلع وواردات السلع المستوردة وترشيد الانفاق وتحديد أولويات الإنفاق.

ولفت العربى، إلى أن زيادة المصروفات والتكاليف مثل الكهرباء وأجور العمالة وتقلبات السوق أدت إلى تخوف صغار المربين والمزارع من التعرض لخسائر، فامتنعت شريحة منهم عن إدخال دورات جديدة وأخرى تعمل بما يعادل 50% من الطاقة الإنتاجية.

أشار إلى أنه حال حدوث اضطرابات فى أسعار الصرف ومن أسعار الأعلاف فلا توجد توقعات للأسعار خلال الفترة المقبلة التى تتزامن مع اقتراب المواسم من رمضان وأعياد.

وفى جولة لـ”البورصة” فى أحد فروع مول كارفور بالمنصورة، سجلت أسعار اللحوم الحمراء نحو 400 جنيه للكيلو، وقال أحد المسئولين إن الإدارة وضعت نسبة خصم 15% تماشيًا مع عروض التخفيضات السنوية لسلاسل كارفور لترويج وإنعاش حركة المبيعات.

لفت إلى أن المستهلكين توجهوا لترشيد المشتريات من اللحوم بنسبة 50% خلال عام بعد تعدد أوجه الإنفاق ومتطلبات المعيشة.

وأوضح أحد أصحاب منافذ بيع اللحوم السودانية، أن أسعارها سجلت نحو 250 جنيها، لوزن 900 جرام، مقابل 240 جنيها خلال العام الماضى.