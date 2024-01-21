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المؤسسة الوطنية للنفط: استئناف الإنتاج بحقل الشرارة الليبي

1/21/2024 2:18:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة تعاون محتمل بين“البترول” و”كوبيلوزوس” اليونانية في تجارة ونقل الغاز 168 مليون دولار استثمارات محطة الطاقة الشمسية التابعة لـ”أكوا باور” بكوم أمبو إدارة معلومات الطاقة تتوقع استقرار أسعار الكهرباء في أمريكا خلال عام 2024

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن الإنتاج استؤنف في حقل الشرارة النفطي، الأحد، بعدما أنهى محتجون اعتصاما أوقف الإنتاج منذ أوائل الشهر الجاري.

وحقل الشرارة أحد أكبر الحقول في ليبيا، إذ تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا، لكنه هدف متكرر للاحتجاجات السياسية المحلية والأوسع نطاقا.

وكان الحقل مغلقا منذ الثالث من يناير عقب اعتصام محتجين من منطقة فزان في جنوب ليبيا.

ويقع الحقل في حوض مرزق بجنوب شرق ليبيا، وتديره المؤسسة الوطنية للنفط عبر شركة أكاكوس مع شركات ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية وأو.إم.في النمساوية وإكوينور النرويجية.

وأظهر مقطع مصور نشره مصدر مطلع في حقل النفط وهم يعلنون إنهاء اعتصامهم وأن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط تعهد بتلبية جميع المطالب مع ضمان من خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

وقال نائب رئيس الوزراء رمضان أبو جناح لقناة ليبيا الأحرار إن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التقى بالمحتجين في الشرق ووافق على مطالبهم بما في ذلك قرار رئيس حكومة الوفاق الوطني عبد الحميد الدبيبة بنقل شركة أكاكوس إلى المنطقة الجنوبية.

المصدر:

MENAFN21012024000202011048ID1107748298

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