صادرات ((العسل الأسود)) تعمق مشكلات صناعة السكر

(MENAFN
- Al-Borsa News) 5.5 مليار جنيه قيمة صادرات العسل الأسود فى 2021
شق باب الترويج للعسل الأسود طريقًا تصديرًيا إلى الدول الخليجية والعربية والأوروبية، الأمر الذى حفز الشركات على زيادة طاقتها الإنتاجية عبر تأمين مخزونها من القصب استعدادًا لتلبية السوق الخارجى.
وصدرت مصر بقيمة 10ملايين دولار عسل أسود أول 5 شهور من العام الماضى 2023، بينما بلغت سجلت صادراتها خلال عام 2021 حوالى 5.5 مليار جنيه، وفقًا لتقرير التجارة الخارجية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
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محافظات الصعيد التى تنتج 97% من إجمالى قصب السكر المزروع فى مصر، شهدت طفرة كبيرة بداية من عام 2014 وحتى الآن فى إنشاء مصانع إنتاج العسل الأسود والذى بدورها استحوذت على معدلات الكبيرة من القصب على حساب الكميات الموردة إلى شركات تصنيع السكر.
ويعد هروب مزارعى القصب إلى بيع المحصول إلى مصانع العسل هو سعر الشراء المغرى للطن والذى وصل إلى 3 آلاف جنيه بدلا من توريده إلى الحكومة بـ 1500 جنيه للطن بعد الزيادة الأخيرة، وفقًا لعاملين فى القطاع.
ولدعم استقرار المعروض من القصب، أصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بحظر تصدير العسل الأسود لمدة عام لإجبار مزارعى القصب على بيع محصولهم إلى المصانع الحكومية بدلا من العصارات، بحسب وزير التموين.
وبلغت المساحة المزروعة من قصب السكر نحو 360 ألف فدان ويرتكز أغلبها فى محافظات الوجه القبلى، بحجم إنتاج مليون طن سكر، وفقًا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى. ((الإخلاص)) يضاعف شراء القصب لفتح أسواق تصديرية جديدة
قال محمد خيرى مدير التصدير بمصنع الإخلاص لصناعة العسل الأسود، إن المصنع ضاعف كميات القصب التى اشتراها خلال الموسم الحالى استعدادًا لفتح أسواق تصديرية جديدة فى دول الخليج، بجانب تزايد الطلب عليه من السوق المحلى.
أضاف لـ“البورصة”، أن الشركة اشترت نحو 6 آلاف طن قصب خلال الموسم الحالى مقارنة بـ3200 طن الموسم الماضى، متوقعًا ارتفاع أرباح الشركة بمعدلات كبيرة فى ظل الزيادات المتتالية فى أسعار جميع السلع.
تابع” أغلب معاصر العسل اشترت الطن من المزارعين بـ2500 جنيه بزيادة ألف جنيه عن سعر التوريد لمصانع الحكومة، وهذا سعر مجز لجميع مزارعى القصب”.
أشار إلى أن سعر الكيلو العسل الأسود يصدر بحوالى دولار، وهذا مجزى بالنسبة للمعاصر بينما يباع بـ 40 جنيها للكيلو محليًا.
أوضح خيرى أن إنتاجية قصب السكر فى محافظة المنيا الذى يقع فيها المصنع، مستقر وعزوف المزارعين عن التوريد إلى مصانع السكر يرجع السعر المرتفع التى تشترى به عصارات القصب.
لكن عصام البديوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية نفى أن يكون السبب وراء توقف مصنع أبو قرقاص في المنيا عن إنتاج السكر من القصب إلى بيع المزارعين إنتاجهم إلى العصارات فقط بل بسبب تراجع المساحات المزروعة، وفقًا لقوله.
واستقبل مصنع أبو قرقاص العام الماضي 90 ألف طن من القصب فقط، مقارنة بنحو 750 ألف طن قصب في عام 2020، وفقًا للبديوى
قال محمد خير إن المصنع يصدر إنتاجه من خلال شركات وسيطة تعمل فى مجال الصناعات الغذائية.. لكن خطة مضاعفة الإنتاج واستخراج التراخيص اللازمة ستمكن الشركة من التصدير إلى الأسواق القريبة وبالتحديد ليبيا والسودان.
وقال خالد إبراهيم، صاحب معصرة إنتاج عسل أسود بمحافظة قنا، إن أغلب المزارعين المتعاقدين مع مصانع السكر فضلو بيع محصولهم إلى العصارات للحصول على عائد مالى أعلى.
أضاف لـ“البورصة” أن العصارة حصلت على تمويل قبل عامين من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة الـ5% لتحديث المعدات والآلات المستخدمة فى التصنيع حتى تتمكن من تصدير إنتاجها فى ظل زيادة الطلب على العسل الخام من قبل المصانع الكبيرة.
أشار إلى أن المعصرة اشترت 4.5 ألف طن قصب منذ بداية نوفمبر وحتى الآن وستبدأ عملية التصنيع مطلع الشهر المقبل للوفاء باحتياجات العملاء فى السوق المحلى والبحث عن مكاتب لتصدير الفائض.
أوضح أن جميع العاملين فى عصر الكسب ضاعفوا مخزونهم بالإضافة إلى دخول مستثمرين جدد إلى القطاع للاستفادة من العوائد المالية المرتفعة، وهذا العام الرئيسى لضعف إمدادات القصب إلى شركات تصنيع السكر.
وشهد السوق المحلى مؤخرًا ارتفاعا في سعر السكر الأبيض من 18 إلى 55 جنيها للكيلو، ليتراجع بعد ذلك إلى مستوى 33 جنيهًا سعر الكيلو حاليًا.
وتستهلك مصر نحو 3.4 مليون طن سنويا، تبلغ حصة الإنتاج المحلي نحو 2.8 مليون طن، فيما تستورد نحو 400 ألف طن سنويا لسد العجز في الاستهلاك، وتسعى الحكومة للتوسع في زراعة قصب السكر بزراعة نحو 120 ألف فدان في محافظات قنا وسوهاج وأسوان. أبو صدام: 30% تراجعًا متوقعًا فى سكر القصب الموسم الحالى
وتوقع حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، تراجع إنتاج السكر من القصب بنحو 30% خلال العام الجارى الأمر الذى يغذى استمرار غياب السكر ما لم تعوض تلك الفجوة بالاستيراد.
أضاف لـ“البورصة” أن مساحة زراعة قصب السكر لم تتراجع لكون القصب من الزراعات المستديمة وتستمر بالأرض حتى 5 سنوات.
تابع أن غلق مصنع أبو قرقاص بسبب ضعف التوريد ولجوء المزارعين إلى بيع إنتاجهم لمصانع العسل الأسود، لتغطية تكاليف الزراعة التى تصل إلى 30 ألف جنيه للفدان الواحد خلال الموسم.
وقال حسن الفندى رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن شركة السكر للصناعات التكاملية وفرت كميات ليست كثيرة للقطاع الصناعى لكنها فى الوقت ذاته غير كافية، وكنا نراهن على سكر القصب خلال الموسم الحالى لكن استقرار الأسعار عند 33 و35 ألف جنيه للطن دليل على تراجع الإنتاج.
أضاف لـ”البورصة”، أن بعض شركات الصناعات الغذائية تعتمد على العسل الأسود الخام فى عملية التصنيع، خاصة أن بعض الشركات تعتبر العسل حلا بديلا لسكر فى التصنيع، وبالتالى فإن التوسع فى زراعة القصب ضرورة ملحة لتلبية احتياجات أطراف السوق.
ذكر أن مصر أوقفت تصدير السكر للسيطرة على السعر مؤخرًا والحفاظ على وفرة المعروض، وبالرغم من ذلك سجلت صادرات السكر خلال النصف الأول من العام الماضى 185 مليون دولار، بزيادة 21.7% مقارنة بالعام 2022 بحسب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
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