صادرات ((العسل الأسود)) تعمق مشكلات صناعة السكر

شق باب الترويج للعسل الأسود طريقًا تصديرًيا إلى الدول الخليجية والعربية والأوروبية، الأمر الذى حفز الشركات على زيادة طاقتها الإنتاجية عبر تأمين مخزونها من القصب استعدادًا لتلبية السوق الخارجى.

وصدرت مصر بقيمة 10ملايين دولار عسل أسود أول 5 شهور من العام الماضى 2023، بينما بلغت سجلت صادراتها خلال عام 2021 حوالى 5.5 مليار جنيه، وفقًا لتقرير التجارة الخارجية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

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محافظات الصعيد التى تنتج 97% من إجمالى قصب السكر المزروع فى مصر، شهدت طفرة كبيرة بداية من عام 2014 وحتى الآن فى إنشاء مصانع إنتاج العسل الأسود والذى بدورها استحوذت على معدلات الكبيرة من القصب على حساب الكميات الموردة إلى شركات تصنيع السكر.

ويعد هروب مزارعى القصب إلى بيع المحصول إلى مصانع العسل هو سعر الشراء المغرى للطن والذى وصل إلى 3 آلاف جنيه بدلا من توريده إلى الحكومة بـ 1500 جنيه للطن بعد الزيادة الأخيرة، وفقًا لعاملين فى القطاع.

ولدعم استقرار المعروض من القصب، أصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بحظر تصدير العسل الأسود لمدة عام لإجبار مزارعى القصب على بيع محصولهم إلى المصانع الحكومية بدلا من العصارات، بحسب وزير التموين.

وبلغت المساحة المزروعة من قصب السكر نحو 360 ألف فدان ويرتكز أغلبها فى محافظات الوجه القبلى، بحجم إنتاج مليون طن سكر، وفقًا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

قال محمد خيرى مدير التصدير بمصنع الإخلاص لصناعة العسل الأسود، إن المصنع ضاعف كميات القصب التى اشتراها خلال الموسم الحالى استعدادًا لفتح أسواق تصديرية جديدة فى دول الخليج، بجانب تزايد الطلب عليه من السوق المحلى.

أضاف لـ“البورصة”، أن الشركة اشترت نحو 6 آلاف طن قصب خلال الموسم الحالى مقارنة بـ3200 طن الموسم الماضى، متوقعًا ارتفاع أرباح الشركة بمعدلات كبيرة فى ظل الزيادات المتتالية فى أسعار جميع السلع.

تابع” أغلب معاصر العسل اشترت الطن من المزارعين بـ2500 جنيه بزيادة ألف جنيه عن سعر التوريد لمصانع الحكومة، وهذا سعر مجز لجميع مزارعى القصب”.

أشار إلى أن سعر الكيلو العسل الأسود يصدر بحوالى دولار، وهذا مجزى بالنسبة للمعاصر بينما يباع بـ 40 جنيها للكيلو محليًا.

أوضح خيرى أن إنتاجية قصب السكر فى محافظة المنيا الذى يقع فيها المصنع، مستقر وعزوف المزارعين عن التوريد إلى مصانع السكر يرجع السعر المرتفع التى تشترى به عصارات القصب.

لكن عصام البديوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية نفى أن يكون السبب وراء توقف مصنع أبو قرقاص في المنيا عن إنتاج السكر من القصب إلى بيع المزارعين إنتاجهم إلى العصارات فقط بل بسبب تراجع المساحات المزروعة، وفقًا لقوله.

واستقبل مصنع أبو قرقاص العام الماضي 90 ألف طن من القصب فقط، مقارنة بنحو 750 ألف طن قصب في عام 2020، وفقًا للبديوى

قال محمد خير إن المصنع يصدر إنتاجه من خلال شركات وسيطة تعمل فى مجال الصناعات الغذائية.. لكن خطة مضاعفة الإنتاج واستخراج التراخيص اللازمة ستمكن الشركة من التصدير إلى الأسواق القريبة وبالتحديد ليبيا والسودان.

وقال خالد إبراهيم، صاحب معصرة إنتاج عسل أسود بمحافظة قنا، إن أغلب المزارعين المتعاقدين مع مصانع السكر فضلو بيع محصولهم إلى العصارات للحصول على عائد مالى أعلى.

أضاف لـ“البورصة” أن العصارة حصلت على تمويل قبل عامين من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة الـ5% لتحديث المعدات والآلات المستخدمة فى التصنيع حتى تتمكن من تصدير إنتاجها فى ظل زيادة الطلب على العسل الخام من قبل المصانع الكبيرة.

أشار إلى أن المعصرة اشترت 4.5 ألف طن قصب منذ بداية نوفمبر وحتى الآن وستبدأ عملية التصنيع مطلع الشهر المقبل للوفاء باحتياجات العملاء فى السوق المحلى والبحث عن مكاتب لتصدير الفائض.

أوضح أن جميع العاملين فى عصر الكسب ضاعفوا مخزونهم بالإضافة إلى دخول مستثمرين جدد إلى القطاع للاستفادة من العوائد المالية المرتفعة، وهذا العام الرئيسى لضعف إمدادات القصب إلى شركات تصنيع السكر.

وشهد السوق المحلى مؤخرًا ارتفاعا في سعر السكر الأبيض من 18 إلى 55 جنيها للكيلو، ليتراجع بعد ذلك إلى مستوى 33 جنيهًا سعر الكيلو حاليًا.

وتستهلك مصر نحو 3.4 مليون طن سنويا، تبلغ حصة الإنتاج المحلي نحو 2.8 مليون طن، فيما تستورد نحو 400 ألف طن سنويا لسد العجز في الاستهلاك، وتسعى الحكومة للتوسع في زراعة قصب السكر بزراعة نحو 120 ألف فدان في محافظات قنا وسوهاج وأسوان.

وتوقع حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، تراجع إنتاج السكر من القصب بنحو 30% خلال العام الجارى الأمر الذى يغذى استمرار غياب السكر ما لم تعوض تلك الفجوة بالاستيراد.

أضاف لـ“البورصة” أن مساحة زراعة قصب السكر لم تتراجع لكون القصب من الزراعات المستديمة وتستمر بالأرض حتى 5 سنوات.

تابع أن غلق مصنع أبو قرقاص بسبب ضعف التوريد ولجوء المزارعين إلى بيع إنتاجهم لمصانع العسل الأسود، لتغطية تكاليف الزراعة التى تصل إلى 30 ألف جنيه للفدان الواحد خلال الموسم.

وقال حسن الفندى رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن شركة السكر للصناعات التكاملية وفرت كميات ليست كثيرة للقطاع الصناعى لكنها فى الوقت ذاته غير كافية، وكنا نراهن على سكر القصب خلال الموسم الحالى لكن استقرار الأسعار عند 33 و35 ألف جنيه للطن دليل على تراجع الإنتاج.

أضاف لـ”البورصة”، أن بعض شركات الصناعات الغذائية تعتمد على العسل الأسود الخام فى عملية التصنيع، خاصة أن بعض الشركات تعتبر العسل حلا بديلا لسكر فى التصنيع، وبالتالى فإن التوسع فى زراعة القصب ضرورة ملحة لتلبية احتياجات أطراف السوق.

ذكر أن مصر أوقفت تصدير السكر للسيطرة على السعر مؤخرًا والحفاظ على وفرة المعروض، وبالرغم من ذلك سجلت صادرات السكر خلال النصف الأول من العام الماضى 185 مليون دولار، بزيادة 21.7% مقارنة بالعام 2022 بحسب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.



