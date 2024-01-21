فيتش سوليوشنز: صندوق النقد قد يتخلى عن شرط تعويم الجنيه

قالت شركة الأبحاث، فيتش سوليوشنز، إحدى شركات فيتش جروب، إن صندوق النقد الدولى سيكون مرنًا مع السلطات المصرية خاصة فى مسألة سعر الصرف والتى تفضل مصر فيها نظام العملة المدارة على التعويم الحر، وهو ما كان شرطا لاتفاقيات صندوق النقد الدولى السابقة.

أضافت:”لكن ونظراً لصعوبة البيئة الخارجية والأهمية السياسية لمصر، فإن الصندوق قد يتنازل عن هذا الشرط ونتوقع، أيضًا أن يتم صرف جزء كبير من التمويل على الفور”.

موضوعات“المالية” تدعم الصناديق والحسابات الخاصة بـ2.2 مليار جنيه في 9 أشهر “خطة النواب”: زيادة متوقعة فى تمويل صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى “موديز”: برنامج مصر مع“صندوق النقد” قد يصل إلى 10 مليارات دولار

وذكرت أن الحرب فى فلسطين، من وجهة نظرهم رغم تداعياتها الاقتصادية السلبية على الاقتصاد عززت دور القاهرة كوسيط، بما يحفز زيادة الدعم المالى الأجنبى.

ونوهت إلى أنه حتى قبل الحرب، كانت هناك تقارير تشير إلى احتمال زيادة البرنامج المالى لصندوق النقد الدولى فى مصر من 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار.

وتوقعت أن يصل برنامج مصر مع الصندوق إلى 8 مليارات دولار، وأن تحصل أيضًا على تمويل كبير من مصادر ثنائية، ويشمل ذلك التمويل من الاتحاد الأوروبى لتمويل مشاريع التنمية التى تهدف إلى خلق فرص العمل والحد من الهجرة.

وقالت إنه من المحتمل أيضأ أن تودع الدول الخليجية مبالغ جديدة فى البنك المركزى المصرى.

وأشارت إلى الإمارات والسعودية والكويت بالفعل مددوا أجل استحقاق نحو 15 مليار دولار من الودائع قصيرة الأجل لدى البنك المركزى، وأنه من المرجح أن يتم تحويل هذه الودائع فى مرحلة لاحقة إلى أسهم فى بعض الكيانات المملوكة للدولة.

ولفتت إلى أن اعتقاد المستثمرين أن الأهمية الاستراتيجية لمصر ستدفع الجهات الخارجية إلى التدخل أدى إلى انخفاض فى تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر.

ورجحت أن يكون خفض قيمة العملة فى أواخر مارس المقبل أو أوائل الربع الثانى وذلك فى ظل توقعهم أن ينخفض التضخم إلى ما يقرب من 20% على أساس سنوي، وهو ما سيجعل أى تعديل للعملة أقل إيلاماً على المستوى الاجتماعي.

أضافت أن السبب الثانى هو جدول السداد الضخم للديون الخارجية على مصر فى النصف الأول، وتأثير الحرب فى الآونة الأخيرة، بما يجعل التعجيل بالبرنامج ضرورة.

وتوقعت أن يؤدى ضعف العملة إلى زيادة التدفقات الأجنبية، بما يؤدى للإفراج عن بعض الواردات المتراكمة والتى تقدر بأكثر من 6 مليارات دولار.

ورجحت أن ينخفض الجنيه من 31 جنيها فى الوقت الحالى إلى ما بين 40 و45 جنيها فى الربع الثانى من 2024.

وقالت“فيتش سوليوشنز”، إن تضييق الفجوة مع السوق الموازي وإصدار شهادات الإيداع ذات العائد المرتفع يساعد على إعادة ما يصل إلى 10 مليارات دولار من السوق الموازي إلى القطاع المصرفى.

ورجحت أن يساعد ذلك على تراكم احتياطيات العملات الأجنبية، والبدء فى خفض عجز صافى الأصول الأجنبية فى النظام المصرفى، وتعزيز الثقة فى سعر الصرف المُدار.

وتوقعت أن يتباطأ التضخم خلال الربع الأول من العام قبل أن يرتفع بالتزامن مع خفض العملة إلى مستويات 30%.

ولكنها أشارت إلى أن تباطؤ التضخم ساعد فيه عوامل موسمية مواتية بينها تأجيل إدراج تضخم التعليم من سبتمبر إلى فبراير والذى خفض التضخم بداية من أكتوبر إلى 35% مقابل 38%.

وأشارت إلى أن زيادة الأسعار المحددة إداريًا سيحد من تراجع أكبر للتضخم رغم أثر سنة الأساس المواتى ليسجل التضخم بين 22% و23% فى فبراير.

وتوقعت أن يرفع البنك المركزى أسعار الفائدة نحو 3% لكن فى النصف الثانى من العام الحالى أو بالتزامن مع اقتراب تخفيض العملة.

وقال إن المخاطر التى تهدد التوقعات مختلطة، على سبيل المثال، فإن توسيع نطاق الحرب فى فلسطين من شأنه أن يقلل بشكل كبير من المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية فى مصر، مثل عائدات السياحة والنقل، وصادرات الغاز الطبيعى المسال.

أضافت أنه فى هذه الحالة، فإن الضغوط على ميزان المدفوعات فى مصر سوف تكون أكثر وضوحاً، الأمر الذى يتطلب تعديلاً أعمق للعملة.

لكنها رجحت أن صندوق النقد الدولى سوف يكون أكثر تساهلاً الآن مقارنة بفترة ما قبل الحرب يقلل من خطر حدوث المزيد من التأخير فى التفاوض على استئناف البرنامج، وهو ما قد يجعل خفض العملة يحدث فى وقت مبكر أكثر.