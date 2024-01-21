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كينيا تتوصل مع صندوق النقد إلى قرض بـ934 مليون دولار

1/21/2024 2:18:27 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) توصلت كينيا مع إدارة صندوق النقد الدولي إلى اتفاق بموجب المادة الرابعة لتسمح بذلك هذه الخطوة للنفاذ إلى 934 مليون دولار من خلال التسهيل الائتماني الموسع.

وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد الدولي اليوم أن إجمالي ما وصلت إليه كينيا من قروض حتى الآن بلغ حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي، كما يمكن للسلطات الوصول إلى حوالي 60.2 مليون دولار.

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وأشار البيان إلى أن الاقتصاد الكيني لا يزال مرنًا في ظل ظروف عالمية صعبة حتى مع تعافيه من إرث جائحة فيروس كورونا وأسوأ جفاف متعدد المواسم على مدار العامين الماضيين.

ولفت البيان إلى نمو الاقتصاد الكيني بنسبة 5.6% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مدفوعًا بالانتعاش القوي في الزراعة الذي ساعد أيضًا في خفض التضخم العام والغذائي، ومع ذلك، تباطأ النمو غير الزراعي وسط سياسات أكثر صرامة.

المصدر:

MENAFN21012024000202011048ID1107748295

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