روسيا: الغرب سيخسر أصولاً بـ288 مليار دولار في هذه الحالة

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الأحد أن تقديراتها تشير إلى أن الغرب سيخسر أصولا واستثمارات بما لا يقل عن 288 مليار دولار إن أقدم على مصادرة أصول روسية مجمدة من أجل المساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا وردت موسكو بعد ذلك على هذه الخطوة.

وحظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها المعاملات مع البنك المركزي ووزارة المالية الروسيين بعد إرسال الرئيس فلاديمير بوتين قوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022 وهو ما أدى إلى حجب حوالى 300 مليار دولار من الأصول الروسية السيادية لدى الغرب.

موضوعاتنمو اقتصاد إمارة دبي 3.3% في أول 9 أشهر من 2023 كينيا تتوصل مع صندوق النقد إلى قرض بـ934 مليون دولار مظاهرات في جميع أنحاء فرنسا ضد قانون الهجرة الجديد

وعمل مسؤولون أمريكيون وبريطانيون في الأشهر الماضية على الدفع نحو مساع رامية إلى مصادرة أصول روسية مجمدة في بلجيكا وغيرها من المدن الأوروبية من أجل المساعدة في إعادة الإعمار في أوكرانيا التي طال الخراب مناطق فيها.

وقالت ثلاثة مصادر لرويترز يوم 28 ديسمبر إنهم يأملون أن يتفق زعماء دول مجموعة السبع على إصدار إعلان نوايا أقوى عندما يجتمعون في أواخر فبراير في الذكرى السنوية الثانية لغزو روسيا لأوكرانيا.

واتهمت موسكو واشنطن بمحاولة الضغط على دول في أوروبا حيث تتركز معظم الأصول الروسية للانضمام إلى هذه الإجراءات.

وقال الكرملين إن موسكو لديها قائمة بأصول أمريكية وأوروبية وغيرها من الأصول التي ستتم مصادرتها إذا مضت الدول الغربية قدما في هذه الخطوة.

وأشارت وكالة الإعلام الروسية إلى بيانات قالت إنها تظهر أن الاستثمارات المباشرة للاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا وسويسرا في الاقتصاد الروسي بلغت ما مجموعه 288 مليار دولار حتى نهاية عام 2022.

وقالت إن دول الاتحاد الأوروبي تمتلك 223.3 مليار دولار من هذه الأصول منها 98.3 مليار دولار مملوكة رسميا لقبرص و50.1 مليار دولار لهولندا و17.3 مليار دولار لألمانيا.

وأضافت أن فرنسا أيضا من بين أكبر خمسة مستثمرين أوروبيين في الاقتصاد الروسي بأصول واستثمارات تبلغ قيمتها 16.6 مليار دولار وإيطاليا بما قيمته 12.9 مليار دولار.

وتابعت وكالة الإعلام الروسية أن بريطانيا، من بين دول مجموعة السبع، واحدة من أكبر المستثمرين، مشيرة إلى بيانات أظهرت أن الأصول البريطانية في روسيا تبلغ قيمتها حوالي 18.9 مليار دولار حتى نهاية عام 2021.

وذكرت أن الولايات المتحدة لديها أصول في روسيا بقيمة 9.6 مليار دولار حتى نهاية عام 2022 واليابان 4.6 مليار دولار وكندا 2.9 مليار دولار.

وأضافت أن سويسرا والنرويج، اللتين قالت وكالة الإعلام الروسية إنهما عادة ما تشاركان في الإجراءات المناهضة لروسيا، استثمرتا 28.5 مليار دولار و139 مليون دولار على الترتيب حتى نهاية عام 2022، في حين أظهرت البيانات أن أستراليا استثمرت 683 مليون دولار حتى نهاية العام الماضي.

المصدر: