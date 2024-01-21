نمو اقتصاد إمارة دبي 3.3% في أول 9 أشهر من 2023

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سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دبي نموا بنسبة 3.3% خلال 9 أشهر الأولى من عام 2023.

ويأتي نمو اقتصاد دبي العام مدفوعاً بالارتفاع الملحوظ الذي حققته العديد من قطاعاتها ومنها قطاع خدمات الإقامة والطعام، الذي حقق نمواً نسبته 11.1%، وقطاع خدمات النقل والتخزين الذي نما بنسبة 10.9%، وقطاع المعلومات والاتصالات الذي وصلت نسبة نموه 4.4% وغيرها من القطاعات والأنشطة الأخرى.

وبحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية، فإن أداء اقتصاد دبي شهد نمواً في العديد من القطاعات والمجالات والتي من بينها الأنشطة العقارية بنسبة 4%، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 2.7%، وأنشطة التعليم بنسبة 2.6%، وخدمات الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات بنسبة 2.2%.

كما شهدت قطاعات الصناعات التحويلية نموا بنسبة 2.2 بالمئة، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 1.9%.



