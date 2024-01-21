تنمية الصادرات يطرح شهادة ثلاثية بعائد سنوى 21%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طرح البنك المصرى لتنمية الصادرات شهادة ثلاثية جديدة“المتميزة بلس” بعائد سنوى 21% يصرف شهريا، وفقاً لما أعلنه البنك على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى.
ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة مليون جنيه ومضاعفات الـ 100 ألف جنيه، ويكون تاريخ الإصدار نفس يوم الشراء.
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ووفقاً لنتائج أعمال البنك عن الفترة المنتهية فى سبتمبر الماضى، بلغ صافي أرباح البنك 2.15 مليار جنيه، مقابل 943.6 مليون جنيه فى نفس الفترة من عام 2022.
ونمت محفظة“شهادات الادخار والإيداع” بقيمة 1.26 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الماضى، لتسجل 11.80 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 10.54 ملياراً بنهاية ديسمبر 2022.
واتجهت بعض البنوك العامة والخاصة خلال الفترة الماضية لطرح منتجات ادخارية مرتفعة العائد بالتزامن مع استحقاق الشهادات ذات الفائدة 25%، بهدف الحد من الدولرة وكبح التضخم المرتفع، وتعزيز تنافسية المدخرات بالعملة المحلية.
وأعلن بنكا الأهلى المصرى ومصر طرح شهادة ادخارية أجل عام بعائد 27% سنويًا يصرف بنهاية مدة الشهادة، ويُصرَف شهريًا بعائد 23.5%، وجمع البنكان حصيلة قدرها 380 مليار جنيه ما بين 135 مليار جنيه لبنك مصر، و245 مليار جنيه للبنك الأهلي.
كما أعلن بنك القاهرة عن رفع العائد السنوى لحساب ميجا توفير لـ 23% لأعلى شريحة.
وطرح البنك التجارى الدولى شهادة ادخار جديدة مدتها 3 سنوات بفائدة تصل إلى 22% بحد أدنى للاكتتاب فيها 5 ملايين جنيه، وشهادة بفائدة 21% تصرف شهرياً، ويبدأ الاكتتاب فيها من مليون جنيه، وأخرى بفائدة 20% تصرف شهرياً مع حد أدنى للاكتتاب 100 ألف جنيه.
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