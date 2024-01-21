تنمية الصادرات يطرح شهادة ثلاثية بعائد سنوى 21%

MENAFN - Al-Borsa News) طرح البنك المصرى لتنمية الصادرات شهادة ثلاثية جديدة“المتميزة بلس” بعائد سنوى 21% يصرف شهريا، وفقاً لما أعلنه البنك على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى.

ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة مليون جنيه ومضاعفات الـ 100 ألف جنيه، ويكون تاريخ الإصدار نفس يوم الشراء.

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ووفقاً لنتائج أعمال البنك عن الفترة المنتهية فى سبتمبر الماضى، بلغ صافي أرباح البنك 2.15 مليار جنيه، مقابل 943.6 مليون جنيه فى نفس الفترة من عام 2022.

ونمت محفظة“شهادات الادخار والإيداع” بقيمة 1.26 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الماضى، لتسجل 11.80 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 10.54 ملياراً بنهاية ديسمبر 2022.

واتجهت بعض البنوك العامة والخاصة خلال الفترة الماضية لطرح منتجات ادخارية مرتفعة العائد بالتزامن مع استحقاق الشهادات ذات الفائدة 25%، بهدف الحد من الدولرة وكبح التضخم المرتفع، وتعزيز تنافسية المدخرات بالعملة المحلية.

وأعلن بنكا الأهلى المصرى ومصر طرح شهادة ادخارية أجل عام بعائد 27% سنويًا يصرف بنهاية مدة الشهادة، ويُصرَف شهريًا بعائد 23.5%، وجمع البنكان حصيلة قدرها 380 مليار جنيه ما بين 135 مليار جنيه لبنك مصر، و245 مليار جنيه للبنك الأهلي.

كما أعلن بنك القاهرة عن رفع العائد السنوى لحساب ميجا توفير لـ 23% لأعلى شريحة.

وطرح البنك التجارى الدولى شهادة ادخار جديدة مدتها 3 سنوات بفائدة تصل إلى 22% بحد أدنى للاكتتاب فيها 5 ملايين جنيه، وشهادة بفائدة 21% تصرف شهرياً، ويبدأ الاكتتاب فيها من مليون جنيه، وأخرى بفائدة 20% تصرف شهرياً مع حد أدنى للاكتتاب 100 ألف جنيه.