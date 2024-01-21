سانشيز يؤكد دعمه للتظاهرات المؤيدة لفلسطين في اسبانيا

(MENAFN
- Palestine News Network )
مدريد/PNN/أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأحد، دعمه لعشرات آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في مدن إسبانية عدة.
وقال سانشيز خلال مؤتمر للحزب الاشتراكي في غاليسيا (شمال غرب) "نحن أيضاً معهم جميعاً"، في إشارة إلى التظاهرات التي خرجت "في العديد من الشوارع والقرى في إسبانيا (...) للاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف الحرب في الشرق الأوسط".
ونظمت تظاهرات دعت إليها منصة "شبكة" للتضامن ضد احتلال فلسطين تحت شعار "فلنوقف الإبادة في فلسطين" في مدن إسبانية كبرى، بينها مدريد التي شهدت أكبر تظاهرة شارك فيها، بحسب الحكومة، 25 ألف شخص.
وإسبانيا إحدى أكثر الدول في الاتحاد الأوروبي انتقاداً لإسرائيل في عدوانها على قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد اكثر من 25 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة.
وقال سانشيز اليوم الأحد "إن القصف العشوائي ومقتل الأولاد والفتيات وآلاف الأشخاص في غزة غير مقبول".
وأضاف "نطالب بوقف دائم لإطلاق النار ونريد دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وعقد مؤتمر دولي للسلام واعتراف المجتمع الدولي برمته بالدولة الفلسطينية".
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