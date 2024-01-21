سانشيز يؤكد دعمه للتظاهرات المؤيدة لفلسطين في اسبانيا

MENAFN - Palestine News Network ) مدريد/PNN/أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأحد، دعمه لعشرات آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في مدن إسبانية عدة.

وقال سانشيز خلال مؤتمر للحزب الاشتراكي في غاليسيا (شمال غرب) "نحن أيضاً معهم جميعاً"، في إشارة إلى التظاهرات التي خرجت "في العديد من الشوارع والقرى في إسبانيا (...) للاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف الحرب في الشرق الأوسط".

ونظمت تظاهرات دعت إليها منصة "شبكة" للتضامن ضد احتلال فلسطين تحت شعار "فلنوقف الإبادة في فلسطين" في مدن إسبانية كبرى، بينها مدريد التي شهدت أكبر تظاهرة شارك فيها، بحسب الحكومة، 25 ألف شخص.

وإسبانيا إحدى أكثر الدول في الاتحاد الأوروبي انتقاداً لإسرائيل في عدوانها على قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد اكثر من 25 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة.

وقال سانشيز اليوم الأحد "إن القصف العشوائي ومقتل الأولاد والفتيات وآلاف الأشخاص في غزة غير مقبول".

وأضاف "نطالب بوقف دائم لإطلاق النار ونريد دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وعقد مؤتمر دولي للسلام واعتراف المجتمع الدولي برمته بالدولة الفلسطينية".



