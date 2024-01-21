شهيدان في تجدد القصف الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN/أسفرت غارة بطائرة إسرائيلية مسيّرة استهدفت سيارة في جنوب لبنان، مساء اليوم الأحد، عن استشهاد مواطن، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فيما أعلن "حزب الله" استشهاد أحد عناصره في قصف إسرائيلي على طريق القدس.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن "الغارة التي استهدفت سيارة في بلدة كفرا، أدت إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى، إصاباتهم متوسطة وطفيفة".
وأضافت الوكالة أن مسيّرة إسرائيلية قصفت سيارة رباعية الدفع قرب حاجز للجيش في كفرا التي تبعد نحو عشرة كيلومترات من الحدود الإسرائيلية، ودمرت الغارة السيارة وأدت الى احتراق سيارة أخرى قريبة.
وكانت أطراف بلدة عيتا الشعب تعرضت اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي، فيما تعرضت بلدتي مركبا وطلوسة لغارات إسرائيلية.
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