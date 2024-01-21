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شهيدان في تجدد القصف الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان

1/21/2024 2:15:53 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN/أسفرت غارة بطائرة إسرائيلية مسيّرة استهدفت سيارة في جنوب لبنان، مساء اليوم الأحد، عن استشهاد مواطن، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فيما أعلن "حزب الله" استشهاد أحد عناصره في قصف إسرائيلي على طريق القدس.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن "الغارة التي استهدفت سيارة في بلدة كفرا، أدت إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى، إصاباتهم متوسطة وطفيفة".

وأضافت الوكالة أن مسيّرة إسرائيلية قصفت سيارة رباعية الدفع قرب حاجز للجيش في كفرا التي تبعد نحو عشرة كيلومترات من الحدود الإسرائيلية، ودمرت الغارة السيارة وأدت الى احتراق سيارة أخرى قريبة.

وكانت أطراف بلدة عيتا الشعب تعرضت اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي، فيما تعرضت بلدتي مركبا وطلوسة لغارات إسرائيلية.


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