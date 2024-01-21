7 شهداء في قصف متواصل وسط قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد 7 مواطنين على الأقل، مساء اليوم الأحد، بقصف إسرائيلي استهدف منطقة السوارحة وسط قطاع غزة، وأحياء غزة.

وقالت مصادر محلية، إن 4 شهداء وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، جراء استهداف منزل في منطقة السوارحة وسط قطاع غزة.

وأضافت، أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تمكنت من نقل ثلاثة شهداء في قصف مدفعي إسرائيلي على شقة لعائلة حمادة في شارع الشهداء بحي الرمال وسط مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزل عائلة أبو قاسم في دير البلح وسط القطاع، بالتزامن مع غارة لطائرات الاحتلال شرق مخيم النصيرات، ومنطقة الزوايدة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طائرات الاحتلال تنفذ أحزمة نارية بمحيط مستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية حزاما ناريا في شمال رفح جنوب القطاع، بالتزامن مع إطلاق زوارق الاحتلال الحربية نيران أسلحتها الرشاشة على الساحل الغربي للقطاع وتحديدا شاطئ رفح وخان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال مصنعا لعائلة أبو دقة شرق مدينة خان يونس، وكذلك استهدفت منطقة بطن السمين.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى نحو 25,105 شهداء، و62,681 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا يمكن الوصول إليهم.



