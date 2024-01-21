7 شهداء في قصف متواصل وسط قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/استشهد 7 مواطنين على الأقل، مساء اليوم الأحد، بقصف إسرائيلي استهدف منطقة السوارحة وسط قطاع غزة، وأحياء غزة.
وقالت مصادر محلية، إن 4 شهداء وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، جراء استهداف منزل في منطقة السوارحة وسط قطاع غزة.
وأضافت، أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تمكنت من نقل ثلاثة شهداء في قصف مدفعي إسرائيلي على شقة لعائلة حمادة في شارع الشهداء بحي الرمال وسط مدينة غزة.
وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزل عائلة أبو قاسم في دير البلح وسط القطاع، بالتزامن مع غارة لطائرات الاحتلال شرق مخيم النصيرات، ومنطقة الزوايدة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طائرات الاحتلال تنفذ أحزمة نارية بمحيط مستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وشنت طائرات الاحتلال الحربية حزاما ناريا في شمال رفح جنوب القطاع، بالتزامن مع إطلاق زوارق الاحتلال الحربية نيران أسلحتها الرشاشة على الساحل الغربي للقطاع وتحديدا شاطئ رفح وخان يونس.
وقصفت مدفعية الاحتلال مصنعا لعائلة أبو دقة شرق مدينة خان يونس، وكذلك استهدفت منطقة بطن السمين.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى نحو 25,105 شهداء، و62,681 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا يمكن الوصول إليهم.
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