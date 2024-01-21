مستعمرون يطلقون النار على الأغنام ويطاردون الرعاة بمسافر يطا

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/أعدم مستعمرون عددا من الأغنام، اليوم الأحد، في مسافر يطا، وطردوا رعاة الأغنام من مراعيهم، وطردوا مزارعا من أرضه.
وقالت مصادر محلية، إن مستعمري مستعمرة "بيت يائير" المقامة عنوة على أراضي المواطنين شرق يطا، أطلقوا النار على الأغنام التي تعود للمواطن جهاد مر، وقتلوا ثلاثة منها، وأصابوا رابعة بالرصاص، فيما لاحقوا رعاة الأغنام في خربة منيزل القريبة من المستعمرة.
وأضافت أن المستعمرين نفذوا عمليات ملاحقة لرعاة الأغنام والمزارعين في عدد من التجمعات بالمسافر، تركزت في المفقرة، والتركيز، وغيرها، حيث تم ملاحقة رعاة الأغنام وأغنامهم، وطردوا المزارعين من أرضهم ومراعيهم، من بينهم المواطن فضل حمادة الذي منعوه من العمل في أرضه.
وزرع المستعمرون الأشجار في الطريق التي تم الاستيلاء عليها، والتي تربط مستعمرتي "متسبي يائير" و"افيجال" المقامتين على أراضي المواطنين بمسافر يطا جنوب الخليل.
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