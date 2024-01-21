مستعمرون يطلقون النار على الأغنام ويطاردون الرعاة بمسافر يطا

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN/أعدم مستعمرون عددا من الأغنام، اليوم الأحد، في مسافر يطا، وطردوا رعاة الأغنام من مراعيهم، وطردوا مزارعا من أرضه.

وقالت مصادر محلية، إن مستعمري مستعمرة "بيت يائير" المقامة عنوة على أراضي المواطنين شرق يطا، أطلقوا النار على الأغنام التي تعود للمواطن جهاد مر، وقتلوا ثلاثة منها، وأصابوا رابعة بالرصاص، فيما لاحقوا رعاة الأغنام في خربة منيزل القريبة من المستعمرة.

وأضافت أن المستعمرين نفذوا عمليات ملاحقة لرعاة الأغنام والمزارعين في عدد من التجمعات بالمسافر، تركزت في المفقرة، والتركيز، وغيرها، حيث تم ملاحقة رعاة الأغنام وأغنامهم، وطردوا المزارعين من أرضهم ومراعيهم، من بينهم المواطن فضل حمادة الذي منعوه من العمل في أرضه.

وزرع المستعمرون الأشجار في الطريق التي تم الاستيلاء عليها، والتي تربط مستعمرتي "متسبي يائير" و"افيجال" المقامتين على أراضي المواطنين بمسافر يطا جنوب الخليل.



