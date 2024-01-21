Sunday, 21 January 2024 10:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستعمرون يطلقون النار على الأغنام ويطاردون الرعاة بمسافر يطا

1/21/2024 2:15:53 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN/أعدم مستعمرون عددا من الأغنام، اليوم الأحد، في مسافر يطا، وطردوا رعاة الأغنام من مراعيهم، وطردوا مزارعا من أرضه.

وقالت مصادر محلية، إن مستعمري مستعمرة "بيت يائير" المقامة عنوة على أراضي المواطنين شرق يطا، أطلقوا النار على الأغنام التي تعود للمواطن جهاد مر، وقتلوا ثلاثة منها، وأصابوا رابعة بالرصاص، فيما لاحقوا رعاة الأغنام في خربة منيزل القريبة من المستعمرة.

وأضافت أن المستعمرين نفذوا عمليات ملاحقة لرعاة الأغنام والمزارعين في عدد من التجمعات بالمسافر، تركزت في المفقرة، والتركيز، وغيرها، حيث تم ملاحقة رعاة الأغنام وأغنامهم، وطردوا المزارعين من أرضهم ومراعيهم، من بينهم المواطن فضل حمادة الذي منعوه من العمل في أرضه.

وزرع المستعمرون الأشجار في الطريق التي تم الاستيلاء عليها، والتي تربط مستعمرتي "متسبي يائير" و"افيجال" المقامتين على أراضي المواطنين بمسافر يطا جنوب الخليل.


MENAFN21012024000205011050ID1107748281

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث