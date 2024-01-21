Sunday, 21 January 2024 06:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

1/21/2024 10:10:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء يوم غدٍ الاثنين، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

ووفق ادارة الارصاد الجوية تكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

التحذيرات:
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN21012024000208011052ID1107748080

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث