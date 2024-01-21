تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء يوم غدٍ الاثنين، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.
ووفق ادارة الارصاد الجوية تكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
التحذيرات:
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
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