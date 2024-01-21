الشريدة: القطاع العام لن يعالج مشكلة البطالة في الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير تحديث القطاع العام ناصر الشريدة أن القطاع العام لن يكون مصدرا لمعالجة مشكلة البطالة في الأردن.
وقال الشريدة خلال مناقشة الموازنة المالية لسنة 2024 في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن القطاع العام في أفضل سنواته قام بتعيين 10 آلاف شخص، وخلال السنوات الماضية قام بتعيين 5-7 آلاف شخص.
وأضاف أن التشغيل يجب أن يكون من خلال المشاريع الاستثمارية والقطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
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