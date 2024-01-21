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الشريدة: القطاع العام لن يعالج مشكلة البطالة في الأردن

1/21/2024 10:10:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير تحديث القطاع العام ناصر الشريدة أن القطاع العام لن يكون مصدرا لمعالجة مشكلة البطالة في الأردن.
وقال الشريدة خلال مناقشة الموازنة المالية لسنة 2024 في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن القطاع العام في أفضل سنواته قام بتعيين 10 آلاف شخص، وخلال السنوات الماضية قام بتعيين 5-7 آلاف شخص.
وأضاف أن التشغيل يجب أن يكون من خلال المشاريع الاستثمارية والقطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.




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