الأراضي والمساحة تصدر 153 رخصة إلكترونياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدرت دائرة الأراضي والمساحة 153 رخصة إلكترونية للمساحين والمقدرين العقاريين والمكاتب العقارية من خلال موقعها الإلكتروني.
وقال الناطق باسم الدائرة الدكتور طلال الزبن في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إصدار الرخص يأتي ضمن مشروع التحول الإلكتروني للتسهيل على المواطنين وتبسيط الإجراءات وتحصيل الخدمة من أي موقع، عن طريق الدخول إلى موقع الدائرة الإلكتروني ()، واختيار الخدمة وتحميل الأوراق اللازمة ومن ثم دفع الرسوم وبعد ذلك يجري اصدار الرخصة المطلوبة بعد تدقيق جميع الشروط وإرسالها إلكترونياً إلى متلقي الخدمة.
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