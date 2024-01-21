الأراضي والمساحة تصدر 153 رخصة إلكترونياً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدرت دائرة الأراضي والمساحة 153 رخصة إلكترونية للمساحين والمقدرين العقاريين والمكاتب العقارية من خلال موقعها الإلكتروني.



وقال الناطق باسم الدائرة الدكتور طلال الزبن في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إصدار الرخص يأتي ضمن مشروع التحول الإلكتروني للتسهيل على المواطنين وتبسيط الإجراءات وتحصيل الخدمة من أي موقع، عن طريق الدخول إلى موقع الدائرة الإلكتروني ()، واختيار الخدمة وتحميل الأوراق اللازمة ومن ثم دفع الرسوم وبعد ذلك يجري اصدار الرخصة المطلوبة بعد تدقيق جميع الشروط وإرسالها إلكترونياً إلى متلقي الخدمة.

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