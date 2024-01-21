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الكرك: مختصون يدعون إلى بناء القدرات الوطنية في الأمن السيبراني

1/21/2024 10:10:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا خبراء ومختصون في محافظة الكرك، إلى ضروة تكاتف الجهود لبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني من خلال تقديم البرامج التعليمية والتدريبية المتنوعة التي تشجع على الابتكار والتطوير والاستثمار في هذا المجال.


وأكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ضرورة تهيئة البيئة المناسبة التي تُعزز تطوير الكفاءات السيبرانية من خلال تنظيم دورات للمتخصصين لمساعدتهم وتشجيعهم على محاربة أي هجوم إلكتروني تدخلي، وتمكينهم من التعامل معه بأسلوب إداري وفني مدروس.

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