قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع نظام الاتّحادات لسنة 2024.



ويأتي النّظام لغايات تمكين الجمعيَّات والاتّحادات الفرعيَّة من تنسيق جهودها في تقديم خدماتها وممارسة أنشطتها من خلال تشكيلها للاتّحادات، بالإضافة إلى تنظيم تشكيل الاتّحادات وتحديد هيئاتها العامَّة والإداريَّة، وإجراءات تسجيلها ومواردها الماليَّة، وتحديد موعد موحَّد لإجراء انتخابات الاتّحادات كافَّة.



وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السّياسة العامَّة للإعلام والاتّصال الحكومي، وتكليف وزارة الاتّصال الحكومي بالسَّير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء فيها بالتَّنسيق مع الجهات المعنيَّة.



وتهدف السّياسة التي أعدَّتها وزارة الاتّصال الحكومي إلى تنفيذ خطط وبرامج تسهم في تعزيز ثقة الجمهور والمواطنين ووسائل الإعلام والاتّصال في السّياسات وعمليَّات التَّواصل الحكوميَّة.



وتتضمَّن السّياسة ثمانية محاور رئيسة هي: الاتّصال مع الجمهور ووسائل الإعلام، والتَّشريعات الإعلاميَّة، ووسائل الإعلام، ووسائل التَّواصل الاجتماعي، والتَّحديث السّياسي، والتَّحديث الاقتصادي والإداري، والتَّقارير المعنيَّة بالحريَّات الإعلاميَّة، والإعلام التَّنموي، وسيتم ضمن كلّ محور من هذه المحاور تنفيذ عدد من الإجراءات لتحقيق الأهداف المرجوَّة.



على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إصدار طابع بريدي بمناسبة "يوم مدينة عمان"، وإضافته لبرنامج إصدارات الطَّوابع البريديَّة لعام 2024.

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