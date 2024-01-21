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ورشة عمل عن المسار السياحي البيئي في كفرنجة

1/21/2024 10:10:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت بلدية كفرنجة، بالشراكة مع منظمة "Connective ities" ومديرية السياحة في محافظة عجلون، اليوم الأحد، ورشة عمل عن المسار السياحي البيئي "مسار النحل والقرية البيئية".


وقال رئيس البلدية الدكتور فوزات فريحات، إن المشروع جاء ضمن رؤية البلدية للعمل على مشاريع تنموية تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي لأهالي اللواء.

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