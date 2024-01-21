ورشة عمل عن المسار السياحي البيئي في كفرنجة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت بلدية كفرنجة، بالشراكة مع منظمة "Connective ities" ومديرية السياحة في محافظة عجلون، اليوم الأحد، ورشة عمل عن المسار السياحي البيئي "مسار النحل والقرية البيئية".
وقال رئيس البلدية الدكتور فوزات فريحات، إن المشروع جاء ضمن رؤية البلدية للعمل على مشاريع تنموية تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي لأهالي اللواء.
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