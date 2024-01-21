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بحث إنشاء معهد تدريب للمهن الخضراء في إربد

1/21/2024 10:10:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحثت هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية اليوم الأحد، مع فريق مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في المملكة "كويكا" إنشاء معهد تدريب مهني للمهن الخضراء لخدمة أبناء وبنات محافظة إربد، ضمن برامج الدعم الكورية المخصصة للمملكة.


وقدم مدير مديرية الاعتماد وضمان الجودة في الهيئة أيمن الوريكات خلال اللقاء شرحا تفصيلا حول مهام وصلاحيات الهيئة، ودورها في تسهيل الإجراءات اللازمة لغايات إطلاق المشروع بالسرعة الممكنة ودون عوائق، مؤكدا استعداد الهيئة لتقديم أوجه الدعم الاستشاري والفني والتراخيص اللازمة لهذه الغاية.

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