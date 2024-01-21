بحث إنشاء معهد تدريب للمهن الخضراء في إربد

وقدم مدير مديرية الاعتماد وضمان الجودة في الهيئة أيمن الوريكات خلال اللقاء شرحا تفصيلا حول مهام وصلاحيات الهيئة، ودورها في تسهيل الإجراءات اللازمة لغايات إطلاق المشروع بالسرعة الممكنة ودون عوائق، مؤكدا استعداد الهيئة لتقديم أوجه الدعم الاستشاري والفني والتراخيص اللازمة لهذه الغاية.

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