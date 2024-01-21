Sunday, 21 January 2024 06:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تخريج المشاركين بدورة مركبات الهايبرد في الطفيلة

1/21/2024 10:10:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت جمعية صندوق حياة للتعليم، اليوم الأحد بالتعاون مع فرع نقابة المهندسين في الطفيلة، احتفالا بتخريج 18 متدربا في البرنامج المتخصص في صيانة سيارات الهايبرد في المحافظة.


وقالت المدير التنفيذي لصندوق حياة للتعليم فرع العقبة ابتهال الطراونة، إن البرنامج الذي تضمن 300 ساعة تدريبية على مدار ثلاثة أشهر، يعد الأول من نوعه في المحافظة بالتعاون مع نقابة مهندسي الطفيلة وجمعية عين البيضاء الخيرية.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN21012024000208011052ID1107748073

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث