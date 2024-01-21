أحمد صديقي: مستقبل الملاكمة الإماراتية يبشر بالخير



أكد أحمد صديقي، ممثل شركة «إيه إيه صديقي سبورتس» المنظمة لمنافسات النسخة الثانية من بطولة «النجوم العربية الصاعدة للملاكمة»، والتي أقيمت برعاية دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي مؤخراً، وشهدت مشاركة نخبة من لاعبي الملاكمة العالميين والعرب، سعادته بمستوى الملاكمين الواعدين المشاركين في البطولة، في النزالات الحماسية التي شهدتها النسخة الثانية، وأشاد صديقي بمستوى وأداء أبناء الإمارات الملاكمين المتميزين، فهد البلوشي الذي يسير بخطى ثابتة، موضحاً، أنه أحد الملاكمين الواعدين الذين نقف بشدة خلفهم وندعمهم لتطوير الملاكمة الإماراتية والعربية، وأعتبره أمل الملاكمة الإماراتية، حيث قدم أداءً ولا أروع خلال النزال الذي جمعه بالفنزويلي ميلنر ماركانو، ونجح بالفوز بالضربة القاضية، ويعد البلوشي من أبرز الملاكمين الصاعدين الذين دخلوا عالم الملاكمة الاحترافية، وفاز في 12 نزالاً من أصل 13 خاضها خلال مسيرته، حسم اثنين منها بالضربة القاضية، كما فاز في آخر 11 نزالاً خاضها على التوالي، وكذلك الملاكم المتميز فهد الخوري، والذي يسير بخطى ثابتة، وقدم مباراة قوية في مواجهة الباكستاني شهزاد سهيل في وزن المتوسط، ونجح في هزيمته بالضربة القاضية في الجولة الثالثة، في مباراة قوية، تسيدها الخوري منذ البداية، مبيناً أن مستقبل الملاكمة الإماراتية يبشر بالخير، مع التألق المتميز لأبناء الإمارات الملاكمين، فهد البلوشي وفهد الخوري، خاصة وأنهما يمتلكان المقومات اللازمة القادرة على وضع اسمهما ضمن نخبة الملاكمين في الشرق الأوسط والوطن العربي.

وأضاف صديقي: سعداء بالبطولة التي تمثل باكورة البطولات لسلسلة «النجوم العربية الصاعدة»، خلال عام 2024، التي تشهد مشاركة مجموعة من أبرز الملاكمين الواعدين، إضافة إلى النجم المغربي العالمي موسى غلام، الذي شارك في الحدث للمرة الأولى، ونحن على ثقة بأن البطولة خرجت بالشكل اللائق، وسط هذه الكوكبة الواعدة من الملاكمين الشباب.

ووجّه صديقي الشكر إلى دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي لدعم الحدث، مؤكداً أن النسخة الثانية تأتي استكمالاً للنجاحات التي حققتها النسخة الأولى، التي أقيمت في سبتمبر من العام الماضي.

وحول طموحاته المستقبلية، تمنى صديقي أن تكون البطولة نقطة انطلاقة من أجل صنع بطل ملاكمة عربي قادر على المنافسة في مختلف البطولات العالمية، وأن يكون لدينا في غضون 5 سنوات ملاكم عربي ينتزع الألقاب من قلب بلد عربي، خاصة في ظل وجود مواهب قادرة على تحقيق الحلم، كما أحلم بجعل أبوظبي عاصمة للفنون القتالية بمختلف أنواعها، خاصة وأنها تمتلك الإمكانات، والدعم اللازم من أجل أن تصل لتلك المكانة، والتي تليق بدولتنا الفتية.

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