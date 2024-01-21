حكومتكم تكذب.. القسام في رسالة لعائلات الأسرى الإسرائيليين

حكومتكم تكذب.. القسام في رسالة لعائلات الأسرى الإسرائيليين
التاريخ
1/21/2024 10:00:20 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صورة تحمل رسالة موجهة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وقالت القسام في رسالتها "الخيارُ لكم، في توابيت أم أحياء.. حكومتُـكم تكذب، الوقت ينفد".
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