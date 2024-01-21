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حكومتكم تكذب.. القسام في رسالة لعائلات الأسرى الإسرائيليين

1/21/2024 10:00:20 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صورة تحمل رسالة موجهة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقالت القسام في رسالتها "الخيارُ لكم، في توابيت أم أحياء.. حكومتُـكم تكذب، الوقت ينفد".

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