بوادر انفراج في وصول الحاويات لميناء العقبة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكد فريق عمل إدارة ومتابعة أزمة الحاويات الناجمة عن التطورات في البحر الاحمر، الذي يضم غرفتي تجارة الاردن وعمان ونقابة ملاحة الاردن والنقابة اللوجستية الاردنية، وجود بوادر انفراج في وصول الحاويات الى ميناء العقبة، ما لم تحدث مفاجآت جديدة في البحر الاحمر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقد، اليوم الاحد، في مقر غرفة تجارة الاردن، لمتابعة مستجدات ما يحدث في منطقة البحر الأحمر، بحضور رئيس غرفتي تجارة الاردن وعمان

خليل الحاج توفيق والنائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن ممثل قطاع الخدمات والاستشارات بالغرفة جمال الرفاعي والنائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمان رئيس النقابة اللوجستية الاردنية نبيل الخطيب.

وهدف الاجتماع

الذي حضره ايضا اعضاء من مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن ونقابة ملاحة الاردن والنقابة اللوجستية وممثلي خطوط الملاحة العالمية، إلى تحديث البيانات والمعلومات عن حركة الملاحة،

والإطلاع على الجهود التي بذلت من قبل فريق العمل لإدامة حركة حاويات البضائع من والى ميناء العقبة، للتخفيف من الصعوبات التي تواجه المستوردين والمصدرين جراء الخلل الذي أصاب حركة الشحن البحري بمنطقة البحر الأحمر.



ودعا فريق العمل ممثلي الخطوط الملاحية التي تصل لميناء العقبة بضرورة إعطاء الاولوية في عمليات الشحن للمواد الغذائية والأساسية للحفاظ على مخزون إستراتيجي آمن، وتصنيف البضائع حسب الأولويات وإحتياجات الأسواق والمواسم، وأبدى ممثلي هذه الخطوط استعدادهم لتبني هذا المطلب.

ولفت فريق العمل الى قرب وصول عدة بواخر خلال الايام المقبلة لميناء العقبة لتفريغ حمولتها، مقدرين الحاويات التي سيتم تفريغها بنحو ٥ آلاف حاوية محملة ببضائع مختلفة.

واكدوا أن هناك باخرة

متوقع أن تصل لميناء العقبة يوم غد الاثنين، بعد أن عبرت باب المندب في طريقها لميناء جده السعودي، ومن ثم لميناء العقبة، مشيرين الى إن الباخرة ستعمل على تفريغ البضائع في ميناء العقبة.

واشاروا الى ان حركة الملاحة والشحن مستدامة لكن تسير بوتيرة بطيئة، حيث أعلنت العديد من الخطوط الملاحية العالمية عن جداول الابحار والوصول الى ميناء العقبة، إما عن طريق بواخر الخطوط الملاحية مباشرة،

او عن طريق تشغيل بواخر تغذية (feeder) من موانئ جدة ودمياط وجبل علي الى ميناء العقبة لحمل الحاويات التي كانت مقرر وصولها لميناء العقبة، حيث تم تفريغ الحاويات في الموانيء المذكورة ومن ثم سيتم اعادة شحنها الى ميناء العقبة.

وأكد فريق العمل ان شهر شباط القادم سيشهد وصول العديد من البواخر متوسطة وكبيرة الحجم الى ميناء العقبة محملة بالحاويات وكذلك ستقوم هذه اليواخر بتحميل الحاويات المعدة للتصدير.

ودعا فريق العمل الحكومة بالاسراع باتخاذ الاجراءات التي من شأنها التخفيف من تداعيات ازمة البحر الاحمر وتكاليف السلع.