سرقة بندقية صيد في الكرك

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
تفاجأت سيدة اردنية لدى عودتها لمنزلها في محافظة الكرك، بتعرض منزلها للسرقة وفقا لشهود عيان .
وقال الشهود إن اللص دخل إلى غرفة النوم وسرق بندقية صيد مرخصة كان مخبأة داخل الغرفة، ولم يسرق سيئا آخر.
وأضافوا أن السيدة، أبلغت الأجهزة الأمنية، وتم فتح تحقيق لمعرفة اللص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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