سرقة بندقية صيد في الكرك

MENAFN - Khaberni) خبرني -تفاجأت سيدة اردنية لدى عودتها لمنزلها في محافظة الكرك، بتعرض منزلها للسرقة وفقا لشهود عيان .

وقال الشهود إن اللص دخل إلى غرفة النوم وسرق بندقية صيد مرخصة كان مخبأة داخل الغرفة، ولم يسرق سيئا آخر.

وأضافوا أن السيدة، أبلغت الأجهزة الأمنية، وتم فتح تحقيق لمعرفة اللص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.