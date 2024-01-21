لابيد: أدعم تبادل الأسرى تحت شروط حماس

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أدى صمود المقاومة الأسطوري أمام ماكنة الاحتلال الإسرائيلي الحربية لـ107 يوم إلى محاولة العدو اتخاذ سبل مختلفة للخروج من المأزق الذي وقعت به قواته.
وفي هذا السياق قال زعيم المعارضة لدى الاحتلال يائير لابيد اليوم الأحد، إن القضاء على حماس، يتطلب إخراج المحتجزين من غزة أولا، مؤكدا أنه سيدعم أي اتفاق مع حماس للإفراج عن المحتجزين لدى الحركة حتى وإن كان الثمن وقف الحرب على غزة.
وقال لابيد، في تصريح لإذاعة جيش الاحتلال "إذا أردنا القضاء على حماس فعلينا أولا إخراج المختطفين، لقد قلت في الكنيست وقلت لرئيس الوزراء بشكل شخصي بأننا سندعم كل اتفاق مهما كان مؤلما، وحتى لو كان الثمن وقف القتال، فليكن".
وتزامنت تصريحات لابيد مع خروج آلاف المتظاهرين من المستوطنين وسط تل أبيب؛ للمطالبة بإعادة المحتجزين لدى حماس وإجراء انتخابات مبكرة للإطاحة برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
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