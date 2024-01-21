لابيد: أدعم تبادل الأسرى تحت شروط حماس

MENAFN - Khaberni) خبرني - أدى صمود المقاومة الأسطوري أمام ماكنة الاحتلال الإسرائيلي الحربية لـ107 يوم إلى محاولة العدو اتخاذ سبل مختلفة للخروج من المأزق الذي وقعت به قواته.

وفي هذا السياق قال زعيم المعارضة لدى الاحتلال يائير لابيد اليوم الأحد، إن القضاء على حماس، يتطلب إخراج المحتجزين من غزة أولا، مؤكدا أنه سيدعم أي اتفاق مع حماس للإفراج عن المحتجزين لدى الحركة حتى وإن كان الثمن وقف الحرب على غزة.

وقال لابيد، في تصريح لإذاعة جيش الاحتلال "إذا أردنا القضاء على حماس فعلينا أولا إخراج المختطفين، لقد قلت في الكنيست وقلت لرئيس الوزراء بشكل شخصي بأننا سندعم كل اتفاق مهما كان مؤلما، وحتى لو كان الثمن وقف القتال، فليكن".

وتزامنت تصريحات لابيد مع خروج آلاف المتظاهرين من المستوطنين وسط تل أبيب؛ للمطالبة بإعادة المحتجزين لدى حماس وإجراء انتخابات مبكرة للإطاحة برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.