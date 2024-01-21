السلطة الفلسطينية: اي انتقاص من حقوقنا المالية مرفوض

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الأحد، إن أي انتقاص من الحقوق المالية للسلطة الفلسطينية أو أي شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهالي قطاع غزة "مرفوضة"، رافضا بذلك خطة إسرائيلية تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية إلى دولة أخرى.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى مع الاحتفاظ بالحق في تحديد موعد تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.

وطالب الشيخ، عبر منشور على منصة إكس، المجتمع الدولي "وقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل" أموال السلطة كافة.

وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، ولكن هناك خلافات مستمرة بين الجانبين حول هذا الترتيب.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن قرار مجلس الوزراء يحظى بدعم النرويج والولايات المتحدة اللتين ستكونان الضامن لإطار العمل.

وأكد مكتب نتنياهو في بيان أن اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية الأمنية) صادقت الأحد على خطة تجميد الأموال المخصصة لغزة، والتي جرى إعدادها من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير المالية ووزير الشؤون الاستراتيجية.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة والنرويج "تلتزمان بقرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية الأمنية القاضي بوقف نقل الأموال المخصصة لغزة إلى السلطة الفلسطينية، وبالتالي فلن يتم نقل الأموال المجمدة إلى السلطة الفلسطينية بل هي ستبقى تحت تصرف دولة ثالثة".

"لن يتم نقل الأموال أو ما يعادلها في أي حال من الأحوال، إلا بموافقة وزير المالية الإسرائيلي، بما في ذلك من خلال طرف ثالث"، وفق البيان، الذي أشار إلى أنه "سيسمح أي إخلال بهذا الاتفاق لوزير المالية بالتجميد الفوري لكافة أموال المقاصة الخاصة بالفلسطينيين".

وأوضح أن الولايات المتحدة قدمت ضمانات لقيام الخطة.