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تخفيف الحُكم بحق أردني زرع مخدرات في منزله

1/21/2024 9:17:05 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة أمن الدولة يقضي بسجن شخص وتغريمه بعد إدانته بحيازة كيلوغرامين من مادة الماريجوانا بقصد بيعها في محافظة الكرك ، لكنها قررت تخفيض الغرامة لإعطاء المتهم فرصة ثانية في الحياة.

وأدانت امن الدولة المتهم بتهمة زراعة وحيازة مواد مخدرة في منطقة القويرة في نيسان 2022 وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 دينار أردني.

إلا أن المحكمة قررت تخفيض الغرامة إلى 3500 دينار والسجن إلى 3 سنوات و4 أشهر لإعطاء المتهم فرصة ثانية في الحياة، بعدما اعترف بجريمته.

وكان المتهم ضبط من قبل إدارة مكافحة المخدرات ، وهو يزرع مادة الماريجوانا في الفناء الخلفي لمنزله.

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