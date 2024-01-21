تخفيف الحُكم بحق أردني زرع مخدرات في منزله

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- Khaberni) خبرني - أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة أمن الدولة يقضي بسجن شخص وتغريمه بعد إدانته بحيازة كيلوغرامين من مادة الماريجوانا بقصد بيعها في محافظة الكرك ، لكنها قررت تخفيض الغرامة لإعطاء المتهم فرصة ثانية في الحياة.
وأدانت امن الدولة المتهم بتهمة زراعة وحيازة مواد مخدرة في منطقة القويرة في نيسان 2022 وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 دينار أردني.
إلا أن المحكمة قررت تخفيض الغرامة إلى 3500 دينار والسجن إلى 3 سنوات و4 أشهر لإعطاء المتهم فرصة ثانية في الحياة، بعدما اعترف بجريمته.
وكان المتهم ضبط من قبل إدارة مكافحة المخدرات ، وهو يزرع مادة الماريجوانا في الفناء الخلفي لمنزله.
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