هيئة الطاقة تتلقى 33 طلبا لانشاء محطات شحن عامة

MENAFN - Khaberni) خبرني - تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، 823 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال كانون الأول الماضي، رفضت 3 منها.

وبحسب بيانات للهيئة نشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، توزعت الطلبات التي تم قبولها 433 طلبا في المصادر الطبيعية، و160 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و46 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و181 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.

وأشارت إلى أنه تم رفض 3 طلبات في قطاع النفط ومشتقاته، تتعلق بإقامة محطة محروقات، وإنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز المسال.

وفيما يتعلق بطلبات المصادر الطبيعية، فإن 412 طلبا كان للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، أبرزها 153 رخصة تصدير مواد خام، و251 رخصة استيراد مواد خام، فيما توزعت باقي الطلبات على رخص مقالع وتنقيب واعتماد خبير متفجرات وتصريح مؤقت.

وتلقت الهيئة 160 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي، منها 82 طلبا لأول مرة، توزعت على 13 طلبا شخصيا و41 تصريحا (استيراد وتصدير عبور)، و28 رخصة مؤسسية، فيما تلقت 78 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح.

وفي مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقت الهيئة 46 طلبا، توزعت على 34 طلبا لأول مرة، بينها 33 طلبا لتصريح محطات شحن عامة، وطلب رخصة أشخاص عاملين.

ووافقت الهيئة على 181 طلبا تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، منها 175 طلبا لأول مرة، توزعت على 146 طلبا لتشغيل منشأة غاز بترولي مسال مركزي، و4 موافقات مبدئية لإنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز المسال و3 طلبات لإقامة محطات محروقات، و6 موافقات على استيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، و15 موافقة على استيراد أو تصدير زيوت الأساس، وطلب لاستيراد وتصدير المواد البترولية عبر الترانزيت.

يشار إلى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أطلقت في وقت سابق، مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين، لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي التي تتجاوز حاليا 7 بالمئة، قرابة 19 بالمئة من صادرات المملكة.

وأوضحت الوزارة أنها تسعى للنهوض بالقطاع لرفع مؤشراته الاقتصادية بزيادة صادراته بنسبة 10.5 بالمئة سنويا، للوصول إلى قرابة 5 مليارات دولار عام 2033.

وتعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، إضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين، وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من جميع النواحي الفنية والإنتاجية كافة.