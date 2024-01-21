وزيرة الثقافة تلتقي بشعراء الفصحى

MENAFN - Khaberni) خبرني - بدعوة من دارة الشعراء التقت وزيرة الثقافة السيدة هيفاء النجار بشعراء اللغة العربية الفصحى ، في المركز الثقافي الملكي بالعاصمة عمان ، للتباحث بشأن المشهد الشعري الأردني ، وبحضور أمين عام الوزارة ماهر نفش ومدير الدراسات الدكتور سالم الدهام.

أدار اللقاء الشاعر علي الفاعوري الذي أثنى على جهود وزارة الثقافة على مختلف الصعد ، رئيس دارة الشعر الشاعر تيسير الشماسين تحدث حديثا استهلاليا بين من خلاله أهمية هذا اللقاء والغاية منه والتباحث بما يواجه الشعر والشعراء من عقبات ، وصولا إلى تسليط الضوء على المشهد الشعري للارتقاء به وفق المأمول من الطموح و المحافظة على الموروث الشّعري و عدم المساس بثوابته و ضوابطه تحت أيّ ذريعة كانت.



وزيرة الثقافة أكدت أن الوزارة تعمل ضمن استراتيجية وطنية شاملة لإعادة ترتيب المشهد الثقافي للصالح العام في إطار فهم للمرحلة الحالية و وضع آليات للمستقبل .

وأضافت النجار أن الشعر يمثل بُعداً رئيساً خصوصاً الموجه للأطفال، و أن الشاعر مرتكز أساسي من مرتكزات الإبداع ضمن هذه الاستراتيجية .

واشارت الى أن هذا اللقاء يهدف إلى أن يعمل الجميع معاً من أجل وضع فهم نقدي لواقع الشعر في المشهد الأردني ، مؤكدة أن المشهد الثقافي الأردني بخير ، وأن الواقع يتطلب وضع رؤية نقدية للحالة الشعرية على الساحة الثقافية الأردنية .

وقد تحدث عدد من الشعراء الحضور وقدموا العديد من الرؤى والأفكار ، وطرحوا العديد من الإشكالات التي تواجه الحركة الشعرية الأردنية ، وفي نهاية اللقاء أوصت معالي وزيرة الثقافة دارة الشّعراء بتسطير التّوصيات للتّعامل مع المتاح منها للتّحقيق بكلّ جدّيّة للارتقاء بالمشهد الشّعري كما ينبغي أن يكون عليه.

هذا وقد حضر اللقاء عدد من الإعلاميين الذين تابعوا مجريات اللقاء .

وبعد ذلك قام عدد من الشعراء بزيارة لمقر دارة الشعراء في جبل الحسين حيث اطلعوا على الأفكار والرؤى التي تحملها إدارة الدارة وأعضاؤها والذين يحملون على عاتقهم المحافظة على الموروث الشّعري و الارتقاء بمشهده ما أمكن . هذا و يحسب لدارة الشّعراء و القائمين عليها هذه السّابقة ، فلم يحصل أن اجتمع الشعراء

الأردنيين

على طاولة حوار واحدة قبل ذلك بهذا الكم و هذا الكيف .. كما و يثمّن الشّعراء لمعالي وزيرة الثّقافة جهودها الحثيثة و تجاوبها مع مطالبهم و تطلّعاتهم .