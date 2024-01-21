تمنيات بالشفاء لـ سلامة الدرعاوي
التاريخ
1/21/2024 9:17:05 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - عاد الزميل سلامة الدرعاوي إلى بيته في العاصمة عمان، وذلك بعد تعرضه لحادث مؤسف ألزمه المشفى لأسابيع
عديدة في دولة الإمارات.
الزميل الدرعاوي يرقد حاليا على سرير الشفاء، ويخضع لعلاج طبي مكثف.
نتمنى الشفاء العاجل له وأن يعود إلى حياته الطبيعية قريبا بإذن الله تعالى.
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