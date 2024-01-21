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تمنيات بالشفاء لـ سلامة الدرعاوي

1/21/2024 9:17:05 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - عاد الزميل سلامة الدرعاوي إلى بيته في العاصمة عمان، وذلك بعد تعرضه لحادث مؤسف ألزمه المشفى لأسابيع
عديدة في دولة الإمارات.

الزميل الدرعاوي يرقد حاليا على سرير الشفاء، ويخضع لعلاج طبي مكثف.

نتمنى الشفاء العاجل له وأن يعود إلى حياته الطبيعية قريبا بإذن الله تعالى.

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