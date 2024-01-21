سلسلة منخفضات جوية تؤثر على الأردن.. هل تحمل ثلوجا؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - توقع موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية، أن يتأثر الأردن بسلسلة من المُنخفضات الجوية بدءاً من الثلاثاء، بعد الأجواء المائلة للدفء حاليا.

وذكر أنه على الرغم من استقرار الطقس والأجواء المائلة للدفء التي يشهدها الأردن في هذه الأيام، حيث تتجاوز درجات الحرارة المعتادة بدرجات كثيرة ولعدة أيام، يُراقب عن كثب نواتج التحليلات وبيانات المُحاكاة الحاسوبية للتنبؤات الجوية والتي ما زالت تُشير إلى أن الأردن وسائر دول شرق البحر الأبيض المُتوسط على موعد مع نشاط جوي مُميز يبدأ من يوم الثلاثاء 23-1-2024 ولمدة أسبوع على الأقل.

وأضاف أن آخر قراءات الخرائط الجوية تشير إلى أن هناك مُنخفضاً جوياً مُتوقع أن يندفع نحو شرقي البحر الأبيض المتوسط وبلاد الشام يومي الثلاثاء والأربعاء مُصنف من الدرجة الأولى، مما يؤدي إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية، مصحوبًا بزخات من الأمطار مُتباعدة زمنياً في مناطق عدة من الأردن.

وأشار طقس العرب إلى أنه نتيجة لتوقع سيطرة مُرتفع جوي على أجزاء واسعة من أوروبا، من المتوقع أن تندفع كتل هوائية باردة نحو شرق البحر الأبيض المتوسط، مما يتسبب في تشكل منخفضات جوية تجلب الأمطار لمناطق واسعة ودرجات حرارة منخفضة.

الطقس في الأردن خلال الأيام القادمة - يومي الأحد والاثنين: طقس مُستقر مائل للدفء ودرجة الحرارة تقترب من 20 درجة مئوية في العاصمة وعدد من المدن، مع ظهور بعض السُحب المتفرقة.

- يومي الثلاثاء الأربعاء: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويتحول الطقس ليُصبح بارداً وغالباً غائم مع زخات مُتفرقة من الأمطار على فترات في أجزاء عِدّة من المملكة، ويُتوقع تشكل الضباب في أوقات مختلفة فوق المُرتفعات الجبلية وخاصة ليلة الثلاثاء/ الأربعاء وذلك إثر عبور سحب منخفضة مُلامسة لسطح الأرض.

يوم الجمعة ولعدة أيام: مؤشرات على تأثر المملكة بمُنخفض جوي جديد، ويُعتقد بأنه سيكون قوياً بما فيه الكفاية ليجلب كميات ممتازة من الأمطار لأجزاء واسعة من المملكة.

هل هُناك ثلوج في الأسبوع الأخير من كانون الثاني؟ وبحسب طقس العرب، بحسب آخر المؤشرات تظهر أن الكتل الهوائية الباردة المُندفعة صوب منطقتنا لا تصل إلى مستوى البرودة الكافية لحدوث تساقطات ثلجية شاملة على مدن الأردنية الرئيسية في المُنخفضين الجويين المُقبلين.

وقال إنه قد يكون مُستوى برودة الكتلة الهوائية في المُنخفض الجوي المُتوقع يومي الجمعة والسبت كافياً لبعض الزخات الثلجية فوق قمم المُرتفعات الجبلية العالية صباح السبت، إلا أنه أيضاً يصعب من الآن تحديد فيما إذا ما كانت الرياح القطبية ستتعمق إلى مستوى يسمح بحدوث تساقطات ثلجية فوق المُدن الأردنية الرئيسية خلال الأيام الأخيرة من الشهر.

وأوضح أن مُدن الأردن تقع على مُرتفعات جبلية وفرصة الثلوج تعتمد بشكل أساسي على الارتفاع عن سطح البحر و هذا ما تعجز نماذج التنبؤات العددية والمحاكاة الحاسوبية من إعطاء إشارات دقيقة له إلا قبل أيام قليلة من الحالة، نظراً لكثرة تغير المؤشرات والخرائط الجوية