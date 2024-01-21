شمسة المري.. دكتوراه في تأثير القادة الشباب على أداء المؤسسات

نالت الإماراتية شمسة المري شهادة الدكتوراه عن تأثير ((كفاءات القادة الشباب والذكاء العاطفي ومناخ الإبداع على أداء المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات)) من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات، والتي هدفت من خلالها إلى مساعدة الشباب في اكتساب خبرات القيادة والكفاءات اللازمة.

وقالت المري لـ((البيان)) إن دراستها جاءت للمساعدة في معرفة كيفية بناء قادة شباب أقوياء في الهيئات الحكومية كما هدفت إلى التعرف على القدرات المطلوبة لتحديد مدى استعداد هؤلاء الشباب وانفتاحهم ليكونوا قادرين على تولي مناصب قيادية في الحكومة الاتحادية في الثورة الصناعية الرابعة القادمة وهو أمر مهم للنجاح الاقتصادي في المستقبل.

وتمكنت المري من إنجاز بحث استثنائي يفتح آفاقاً جديدة لفهم العلاقة بين كفاءات القادة الشباب والذكاء العاطفي وأداء المؤسسات الحكومية، وأظهرت نتائج بحثها أن وجود قادة شباب مؤهلين ومتحمسين وذوي مهارات القيادة العاطفية بهدف تحسين أداء المؤسسات.

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