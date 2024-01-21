فريقا الإمارات والحبتور يتألقان في افتتاح كأس دبي الفضية للبولو

جاء افتتاح كأس دبي الفضية للبولو 2024 أمس، مبهراً، وشهد إقامة مباراتين غاية في القوة، حيث تألق فريقا الإمارات والحبتور على حساب فريقي بنجاش وذئاب دبي، المباراة الأولى جمعت بين فريق الحبتور، بقيادة محمد الحبتور، وفريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش، وحسم فريق الحبتور اللقاء لصالحة بنتيجة 13 هدفاً مقابل تسعة أهداف ونصف جول، ليتأهل لملاقاة فريق ذئاب دبي بعد غد الأربعاء، وفي المباراة الثانية قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريقها الإمارات إلى الفوز، بعد تعادل الإمارات مع فريق ذئاب دبي بثمانية أهداف لكل منهما في الأشواط الخمسة «الوقت الرسمي للمباراة»، ويلعب الفريقان شوطاً سادساً لفك الارتباط ليخطف فريق الإمارات الفوز 9/ 8، ويستعد للقاء فريق بنجاش الأربعاء.

شاركت الفرق الأربعة في لوحة الإبهار بتقديم مباراتين، بلغت الإثارة فيهما ذروتها، واستمتعت الجماهير الكبيرةبـ 39 هدفاً جميلاً، كما شهد الافتتاح الكرنفالي عروضاً فنية وموسيقية وغنائية لافتة، أعدتها وقدمتها «ايفزا» الراعي الرسمي لبولو الحبتور، إلى جانب ألعاب إلكترونية للجنسين وجهاز سرعة رد الفعل وألعاب خاصة بالأطفال وهدايا تذكارية للضيوف، وخطف «نادي نيرا» الأضواء بالجناح الخاص الرائع والسوبر، الذي شيده لأعضائه الصفوة لأول مرة.

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