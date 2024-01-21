روسيا تسيطر على قرية بمنطقة خاركيف الأوكرانية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية سيطرت على قرية كروخمالني في منطقة خاركيف بأوكرانيا وأكد متحدث باسم الجيش الأوكراني انسحاب القوات الأوكرانية من القرية.

وجاء هذا التقدم المحدود بعد بيان مماثل أصدرته وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، قالت فيه إن القوات الروسية سيطرت على تجمع فايسله السكني في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وتكثف روسيا الضغط الهجومي حول بلدات واقعة شرق أوكرانيا مثل كوبيانسك وليمان وأفدييفكا رغم تحقيقها مكاسب متواضعة حتى الآن.

وتقول موسكو إن قواتها استعادت زمام المبادرة في العديد من المناطق بعد هجوم مضاد فاشل شنته أوكرانيا العام الماضي.

وقلل المتحدث العسكري الأوكراني فولوديمير فيتيو من شأن الأنباء الأحدث وقال للتلفزيون الوطني إن استيلاء روسيا على كروخمالني ليس له أي تأثير في الموقف العام.

وقال فيتيو: "هدفنا الرئيسي هو إنقاذ حياة من يتولون مهمة الدفاع في صفوفنا وقد نقلوا إلى مواقع معدة سلفاً، حيث يتشبثون الآن بالدفاعات لمنع العدو من التقدم أكثر".

وأضاف أن كروخمالني كانت تضم خمسة منازل وكان يقطنها 45 شخصاً فقط قبل اندلاع الحرب.

وتابع قائلاً إن استيلاء القوات الروسية على "عدة مئات من الأمتار" ليس له أي انعكاسات، واصفاً الأمر بأنه "ظاهرة مؤقتة".

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