الإمارات غداً.. طقس صحو إلى غائم جزئياً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء

على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.



الموج في الخليج العربي متوسط إلى خفيف فيما يحدث المد الأول عند الساعة 09:57 والمد الثاني عند الساعة 01:21 والجزر الأول عند الساعة 17:46 والجزر الثاني عند الساعة 04:06.

وبحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:08 والمد الثاني عند الساعة 07:20 والجزر الأول عند الساعة 13:46

والجزر الثاني عند الساعة 02:40.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً..

المدينة

الحرارة العظمى

الحرارة الصغرى

الرطوبة العظمى

الرطوبة الصغرى

أبوظبي

25



18



90



45

دبي

25



18



80

50

الشارقة

26



17



90

50

عجمان

25



18



85



45

أم القيوين

26



16



85



50

رأس الخيمة

26

16



90



40

الفجيرة

25



17



80



35

العـين

26



14



90



30

ليوا

24



13



95



30

الرويس

24

15



95



30

السلع

24

15



90



30

دلـمـا

20

17



85



55

طنب الكبرى / الصغرى 23

18



80



40

أبو موسى

25



18



80



45.

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