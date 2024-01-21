المنصوري يغادر إلى أستراليا استعدادا لكأس العالم للدراجات



غادر أحمد المنصوري دراج المنتخب الوطني اليوم الأحد إلى أستراليا استعدادا لخوض معسكر تدريبي قبل المشاركة في كأس العالم للدراجات "المرحلة الأولى" والتي تقام فبراير المقبل في أستراليا.

وتعد البطولة إحدى المحطات المهمة التي يبحث من خلالها المنصوري لجمع أكبر عدد من النقاط تؤهله إلى أولمبياد باريس 2024.

ويرافق أحمد المنصوري في معسكره، مدرب المنتخب الوطني للمضمار بدر ثاني، حيث يستمر اللاعب في معسكر أستراليا حتى موعد السباق المقرر في 3 فبراير المقبل.

وأكد مدير المنتخب الوطني يوسف ميرزا، أن المنصوري سيشارك في ثلاث نسخ من بطولات العالم، "المرحلة الأولى" في أستراليا، و "الثانية" في هونج كونج، مارس المقبل، و"الثالثة" من سلسلة بطولات في كندا خلال شهر إبريل المقبل.

وقال " نأمل أن يوفق أحمد المنصوري في تقديم مردود جيد خلال مشاركته في المرحلة الأولى من كأس العالم، للتأهل إلى المراحل المقبلة حيث واصل اللاعب تدريباته دون توقف الفترة الماضية، سواء في الطريق أو مضمار زايد بالشارقة".

وأضاف " سيكون هناك اهتمام وتركيز أكبر في المعسكر الداخلي بأستراليا رفقة المدرب بدر ثاني، ليعيش أجواء البطولة والتدريبات قبل انطلاقها".

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