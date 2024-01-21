محمد صلاح عن الانتقادات: قدمت الكثير لمنتخب مصر

قال محمد صلاح قائد مصر إنه يتفهم الانتقادات التي يتعرض لها خلال وجوده مع المنتخب الذي يواجه شبح الخروج من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم لأول مرة منذ 20 عاما قبل مواجهة الرأس الأخضر غدا الاثنين.

وتعادلت مصر مع موزامبيق وغانا في أول مباراتين لتكون في حاجة للفوز على الرأس الأخضر، التي ضمنت صدارة المجموعة، لبلوغ دور الستة عشر للبطولة المقامة في ساحل العاج.

وتلعب مصر مع الرأس الأخضر، والتي تمتلك ست نقاط، في نفس توقيت مباراة غانا وموزامبيق ولكل من الفريقين الأخيرين نقطة واحدة.

وسجل صلاح هدفا من ركلة جزاء قرب النهاية في التعادل 2-2 مع موازمبيق قبل الخروج لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية، ستبعده لمدة عشر أيام، في التعادل مع غانا بالنتيجة ذاتها.

وأبلغ صلاح، الذي لن يشارك في مباراة الرأس الأخضر، الصحفيين اليوم الأحد "لا أتابع ما يقال عني...أتفهم الانتقادات وهذا أمر طبيعي عند الخسارة.

"لا أشاهد هذه الانتقادات لكنني أسعى لتقديم كل شىء مع المنتخب. أحترم كل الآراء لأن الجميع لديه حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي... لكنى أرى أنني قدمت الكثير لمنتخب مصر".

وتعرض صلاح لانتقادات من وسائل إعلام محلية لاختلاف مستواه مع المنتخب عن ليفربول.

وقال صلاح "لن أحضر إلى هنا للعب كرة فردية. ألعب كرة قدم جماعية لكننا لم نكن موفقين...نلعب دائما للفوز وللتتويج بالبطولة.

"الأداء يتحسن من مباراة لأخرى واثق بزملائي في المباراة المقبلة. هذا منتخب مصر وليس منتخب صلاح أو لاعب آخر".

ولم تودع مصر، بطلة أفريقيا سبع مرات وهو رقم قياسي، البطولة القارية من دور المجموعات منذ عام 2004.

ويخشى المهاجم البالغ عمره 31 عاما من تأثر اللاعبين الصغار بالانتقادات.

وقال "نقدم كل ما لدينا لكننا غير موفقين في النتيجة. نحن ندافع عن اسم مصر.

"معنا عناصر صغيرة لا تتمتع بالخبرة الكافية وتتأثر الانتقادات".

وأشار صلاح إلى أن ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في مدن ساحل العاج كان لها أكبر الأثر على جميع المنتخبات.

وقال "الطقس عائق بالنسبة لجميع المنتخبات وليس مصر فقط لكن علينا التأقلم".

ولم تستهل المنتخبات العربية الكبرى البطولة بشكل جيد حيث تعادلت الجزائر مرتين وتلقت تونس خسارة من ناميبيا قبل التعادل مع مالي. وكان المغرب فقط من بدأ البطولة بفوز كبير على تنزانيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز