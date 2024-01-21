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الرئيس المصري: لن نسمح بتهديد الصومال وماحدش يجرب مصر

1/21/2024 9:16:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن رفضه للاتفاق الذي وقعته أرض الصومال مع إثيوبيا، مؤكداً رفض بلاده التدخل في شؤون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها.

وقال السيسي، في مؤتمر صحفي
بالقاهرة
اليوم مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود
:"لن نسمح بتهديد الصومال وماحدش يجرب مصر".

وأضاف :"أهنئ الصومال على نجاحه في مكافحة الإرهاب وشطب الديون التي كانت تثقل كاهله"، مشيراً إلى أنه ناقش مع الرئيس الصومالي سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة.

وأكد
السيسي رفض مصر التدخل في شؤون الصومال أو المساس بوحدة أراضيه، موضحا أن مصر ترى أن التعاون والتنمية بين الدول أفضل بكثير من أي شيء آخر.

وقال السيسي :"لكي تحصل إثيوبيا على تسهيلات من الصومال وجيبوتي وإريتريا فيجب أن تكون بالمسائل التقليدية المتعارف عليها والاستفادة من المواني وهذا أمر لا يرفضه أحد".

وأضاف أنه لا أحد يوافق على محاولة القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها، لافتا إلى أن "الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك لأي تهديد لها".

وقال السيسي :"لا نسمح بتهديد أشقائنا خاصة إذا طلبوا منا الوقوف معهم"، مضيفاً: "نتعاون ونتحاور بعيدا عن أي تهديد أو المساس بالأمن والاستقرار".

بدوره، أكد
الرئيس الصومالي "الرغبة القوية للصومال للعمل مع مصر لتعزيز الأمن، خاصة في هذا الوقت من حالة عدم اليقين الجيوسياسي"، مضيفاً: "الشراكة بين مصر والصومال في كل المجالات لا تهدد أي بلد آخر".

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