الأبيض الإماراتي يختتم تدريباته غدا استعدادا لمواجهة ايران بالجولة الثالثة في كأس أسيا

يختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، غدا الاثنين تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب ايران الثلاثاء المقبل على ملعب المدينة التعليمية، في الجولة الثالثة، للمجموعة الثالثة لكأس آسيا المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 24 منتخبنا.

وخاض المنتخب الوطني اليوم الأحد تدريبا على ملعب "العقلة 5" شهدت تدريبات خفيفه للاعبين عمل خلالها المدرب البرتغالي باولو بينتو على رفع معدل اللياقة البدنية، والتركيز على الجانب التكتيكي، ومواصلة معالجة الأخطاء التي وقعت في المباراة الماضية، أبرزها الدفاعية.

ويملك منتخبنا الوطني في رصيده 4 نقاط، حققها من الفوز على هونج كونج 3-1، والتعادل مع منتخب فلسطين 1-1.

وستكون الحصة التدريبية التي يجريها المدرب بينتو غدا الساعة 5 بتوقيت الإمارات، هي الأساسية، حيث سيركز خلالها المدرب على اختيار بديل اللاعب سلطان عادل الذي تعرض للإصابة، وتأكد غيابه عن المنتخب لمدة 10 أيام، وستكون المفاضلة ما بين علي مبخوت وكايو كانيدو في قلب مركز الهجوم، وكذلك بديل للمدافع خليفة الحمادي الذي تعرض للطرد خلال المباراة الماضية.

ويعقد المؤتمر الصحفي للمباراة الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت الإمارات، بحضور المدرب باولو بينتو، وأحد اللاعبين، فيما يعقد الاجتماع الفني للمباراة عقب المؤتمر لإجراء الترتيبات الخاصة باللقاء وقمصان المنتخبين.

ويدخل منتخبنا الوطني اللقاء بشعار الفوز من أجل حجز إحدى بطاقات التأهل، إلى دور الستة عشر، طامحا في مواصلة المشوار لأبعد نقطة في البطولة القارية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز