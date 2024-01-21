سيدات الأعمال الأردني الإماراتي يعلن الشيخة سلامة بنت طحنون رئيسة فخرية للمجلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي، تعيين سمو الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان رئيساً فخرياً للمجلس.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، في أبو ظبي بحضور الشيخة سلامة بنت طحنون، وجميع أعضاء مجلس الإدارة وهن: عن الجانب الإماراتي؛ الدكتورة أمل عبدالله الهدابي، وفاطمة محمد العوضي، ومنى الراشدي، ورواء محمود القيسية ، وعن الجانب الأردني؛ سوزان جبران المعايطة، و نهى ابريق العبادي، وأسيل عبدالكريم حجاوي، وبريهان المجالي.
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