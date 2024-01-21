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بدء عملية التحريج المستدام بمحافظات المملكة

1/21/2024 9:07:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بدأت مديرية الحراج التابعة لوزارة الزراعة، بالتحريج المستدام والابتعاد عن التحريج النمطي من خلال استغلال المياه المعالجة المستخدمة في الصناعات المختلفة بجميع محافظات المملكة، لضمان ديمومة الغابات.


وقال مدير عام دائرة الحراج المهندس خالد المناصير، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن أقسام الحراج بدأت بعملية إحياء الأشجار القديمة وزراعتها في موطنها الأصلي ضمن الخطة الوطنية للوزارة، كأشجار البطم والخروب والغار والمورنجا والنباتات الطبية والعطرية والرعوية للاستفادة من عائدها الاقتصادي.

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